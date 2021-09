Le marathon de Tokyo est reporté au 6 mars 2022. La course devait initialement avoir lieu en mars et accueillir environ 38.000 participants. Elle avait déjà été décalée en octobre. La Fondation du marathon de Tokyo ajoute dans un communiqué que l'édition 2022 est d'ores et déjà annulée. L'édition 2020 a eu lieu en mars 2021 avec un nombre de participants réduit à 200 coureurs d'élite.

