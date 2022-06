Shericka Jackson, nouvelle reine du 200 m à Rome. Impressionnante, la Jamaïcaine a notamment battu Elaine Thompson-Herah dans la capitale italienne ce jeudi soir. Sur le 200 m au casting de rêve, point fort d'une soirée plutôt fraiche sur une piste encore humide après les orages de l'après-midi, Jackson a raflé la mise avec un temps de 21"91. Ce n'était pourtant pas la favorite face à sa compatriote Elaine Thompson-Herah, quintuple championne olympique en sprint (22"25), et la championne d'Europe britannique Dina Asher-Smith (22"27), respectivement 2e et 3e.

La double championne olympique du 400 m, la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo, termine quatrième (en 22"48). Les quatre premières signent leurs meilleurs temps de la saison. "C'était une bonne course, je ne peux pas me plaindre. Je dois encore travailler quelques points", a commenté Thompson-Herah, qui avait confié mercredi ne pas se sentir à "100%" physiquement après ses récents problèmes à une épaule. La légende du sprint US en tournée d'adieu Allyson Felix finit septième en 22.97.

Mu "super contente" de son temps

Athing Mu, nouveau phénomène du double tour de piste, n'a pas raté ses vrais débuts de la saison sur la distance après un "échauffement" fin avril, et après avoir dû renoncer au meeting d'Eugene fin mai à cause du Covid-19. Au lendemain de son 20e anniversaire, elle a rapidement pris les choses en main en s'installant en tête pour l'emporter avec plusieurs longueurs d'avance.

"Je suis ravie de ce résultat. Je voulais juste voir où j'en étais, je suis super contente avec ce temps", a souligné l'Américaine.

Kerley sans rival

Chez les hommes, l'Américain Fred Kerley l'a emporté sans surprise sur 100 m, en signant au passage son deuxième 9"92 de la saison en l'absence du héros local, le champion olympique Marcell Jacobs, blessé. "C'était une bonne course. Je n'ai pas eu à tout donner", s'est félicité le vice-champion olympique du 100 m. A défaut de la course, Jacobs s'est malgré tout offert une ovation dans le Stadio olimpico avant d'afficher, malgré les regrets de manquer ce rendez-vous dans sa ville, sa confiance face aux reporters.

La récupération de son élongation à une cuisse se déroule "plutôt bien", a-t-il assuré, espérant disputer "une ou deux" compétitions avant les Mondiaux. Le champion olympique de la hauteur italien Gianmarco Tamberi, qui voulait consoler le public en gagnant pour la première fois à Rome, n'a pas réussi son pari. Il ne termine que troisième (avec un décevant 2,24 m) d'un concours remporté par l'Américain JuVaughn Harrison (2,27 m).

