Bekele a terminé en 2h 01 min et 41 secondes, à deux secondes du fabuleux record établi en 2018 par Eliud Kipchoge, qui n'était pas présent cette année. Chez les dames, sa compatriote Ashete Bekere s'est imposée en 2h 20 min 14 sec, la grande favorite kényane Gladys Chirono ayant abandonné.

En tête avec deux de ses compatriotes au 30e kilomètre, Bekele s'est laissé distancer au 31e km, mais est revenu impitoyablement en fin de course et a déposé Birhanu Legese (2:02.48) et Sisay Lemma (2:03.36).

" Manquer le record du monde pour deux secondes... "

"Je suis très heureux d'avoir réussi ma meilleure performance personnelle, et ce résultat m'encourage pour l'avenir. Mais manquer le record du monde pour 2 secondes, je ne suis pas content", a déclaré Bekele quelques minutes après avoir franchi la ligne d'arrivée.

A dix kilomètres du but, Bekele était à près d'une minute des bases du record du monde, mais sa pointe de vitesse, qui a fait de lui l'un des plus grands fondeurs de tous les temps sur piste (trois titres olympiques et 16 titres de champions du monde sur piste ou en cross), lui a permis de terminer en trombe pour venir titiller le record de Kipchoge.

Jusqu'à présent, l'Éthiopien n'avait pas réussi à s'élever sur marathon au niveau qu'il avait atteint sur les distances inférieures, mais ce résultat lui ouvre désormais des perspectives inattendues. Il a expliqué son décrochage du 31e km par une petite douleur à un tendon. "J'ai un peu ralenti pour me relaxer, et ensuite j'ai poussé de nouveau", a-t-il dit, affirmant en outre que sa préparation n'avait pas été "à 100%" en raison d'une blessure.