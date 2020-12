Quatre Français étaient alignés à Valence et ont tous battu leur record personnel. Mehdi Frere (24 ans) a terminé 20e en 2h08'55" (record battu de plus de 5 minutes, meilleur temps français depuis plus de sept ans), Hassan Chahdi 22e en 2h09'15", Nicolas Navarro 23e en 2h09'17" et Florian Carvalho 34e en 2h10'24".