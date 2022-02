Marcell Jacobs, l'inattendu champion olympique du 100 mètres l'été dernier à Tokyo, a l'intention de "donner du fil à retordre" cette saison à Christian Coleman, chef de file du sprint américain absent aux JO pour infraction au règlement antidopage. Sur 60 mètres en salle, notamment lors des Mondiaux prévus dans un mois à Belgrade (18-20 mars), "il sera favori", a assuré au sujet de Christian Coleman, dans un entretien à l'AFP, le sprinteur italien de 27 ans dont les départs ne sont pas le point fort.

Détenteur du record du monde sur la distance (en 6''34), Christian Coleman a réalisé 6''49 fin janvier lors des Millrose Games de New York, pour son retour à la compétition après une suspension de 18 mois pour infraction aux règles antidopage. Marcell Jacobs a réalisé le même temps la semaine dernière à Lodz (Pologne), à deux centièmes de sa meilleure performance obtenue l'an dernier.

Mais sur 100 mètres, grâce à sa capacité à être plus rapide à partir des 50 mètres, l'Italien "pense pouvoir lui donner du fil à retordre", notamment "lors des Mondiaux en plein air" prévus en juillet à Eugene (Etats-Unis). "Chaque année il y a une nouvelle tête qui sort. Il y a beaucoup de jeunes surtout américains qui courent vraiment très, très vite", a-t-il ajouté au sujet des favoris attendus cette saison sur 100 mètres.

Jacobs attendu jeudi à Liévin

"Ce sera une saison un peu comme la saison dernière : tout le monde donnait Trayvon Bromell (un autre Américain, meilleur temps sur 100 m en 2021) favori pour les JO et il n'est pas entré en finale. Aux 100 m, celui qui gagne est celui qui fait le moins d'erreurs, on verra...", a conclu le double champion olympique (100 m et 4x100 m). Il participera jeudi au meeting en salle de Liévin (France).

