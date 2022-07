Je m'étais réveillé à 3 heures du matin cette nuit et j'avais mis une heure à me rendormir", a -t-il confié dimanche soir à nos confrères de C'est une journée que Méba Mickaël Meze n'oubliera jamais. Pourtant, elle ne s'annonçait pas vraiment bien. "", a -t-il confié dimanche soir à nos confrères de L'Equipe . Dans ces conditions, c'était difficile d'envisager de grandes choses pour l'athlète français de 28 ans sur le meeting de La-Chaux-de-Fonds. Mais c'est bien ce qu'il a réussi.

En l'espace d'une heure, Zeze a signé un double exploit pour rentrer dans l'histoire de l'athlétisme français. Il est passé sous deux barrières mythiques. D'abord celle des 10 secondes sur 100m avec un chrono de 9"99. La dernière fois qu'un Tricolore avait couru en moins de dix secondes sur la distance, c'était il y a neuf ans. Jimmy Vicaut avait alors réalisé cette performance que seuls Christophe Lemaitre et Ronald Pognon avaient réussi avant lui. Et une heure plus tard, Zeze a signé un temps de 19"97 sur le 200m, devenant le deuxième Français à courir en moins de 20 secondes sur la distance après Lemaitre.

Le sprinter français peine à réaliser ce qu'il vient d'accomplir. "C'est incroyable ! Je ne comprends toujours pas, a-t-il réagi dans L'Equipe. Je sais que j'ai beaucoup travaillé. Aux France, j'avais eu de la frustration sur le 100 m, et sur le 200 m, je m'étais focalisé sur la place. Mais je savais qu'il y avait beaucoup mieux à aller chercher. Là, je suis de l'autre côté. Ça fait vraiment du bien. Les conditions étaient parfaites. L'an dernier, j'avais fait 10''03 (+2,5 m/s) avec une crampe au bout de 60 m de course donc je voulais revenir pour concrétiser."

Des "années de travail et de frustration"

C'est peu de dire qu'il a concrétisé. Zeze a pris confiance dans les séries en signant un temps de 10"09. "Là j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose de fou", a-t-il raconté. Cela s'est confirmé en finale. "Je fais un très gros départ, je sens que ça va vite. On passe la ligne et en voyant le chrono du premier (9''96) je sens que je vais être sous les 10, puis le speaker annonce que les trois premiers sont sous les 10. La joie a été énorme. Passer de l'autre côté des dix secondes, tu rentres dans l'histoire et c'est incroyable. Et sur le 200m, je n'ai pas trop fait d'échauffement. J'étais au couloir, à l'extérieur, donc je me suis juste dit que j'allais partir très fort. "

Au bout, il y a eu un nouvel exploit. Zeze ne s'y attendait pas vraiment, même s'il avait déjà affiché une très belle forme sur les championnats de France avec un podium sur 100m et la victoire sur 200m. Mais cette récompense n'est pas imméritée. Elle ne doit surtout rien au hasard. "Je ne sais pas où me positionner, a-t-il dit au moment de se prononcer sur le chrono auquel il accorde le plus de valeur. Ces performances représentent toutes les années de travail, de frustration, et enfin ça se concrétise. À la base, j'étais bloqué sur les moins de 10. Mais quand je prends du recul, il y a moins de personnes qui ont fait moins de 20''.

Zeze fait désormais partie d'un club très fermé. Du genre de ceux qui attirent l'attention. Le Français, non qualifié pour les Mondiaux d'Eugene en individuel, mais en lice sur le relais 4x100m, sait déjà qu'il sera bien plus observé après cette incroyable journée vécue en Suisse. Il est prêt à l'assumer. "Je compte bien confirmer et je vais me préparer pour ça, a-t-il assuré. Ça promet vraiment de belles choses car c'était un peu perfectible." De la bouche d'un athlète qui a fait exploser son record personnel de près d'une demi-seconde sur 200m après une nuit un peu agitée, c'est en effet prometteur.

