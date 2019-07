Lemaitre et Vicaut toujours en rodage au meeting de Lucerne

Les sprinteurs français Jimmy Vicaut et Christophe Lemaitre participaient au meeting de Lucerne (Suisse), respectivement sur 100 et 200m. Jimmy Vicaut a terminé 2e du 100 m en 10''11 (-0,3 m/s de vent) derrière le Sud-Africain Akani Simbine (10.06) et n'a pas amélioré son meilleur temps de la saison (10.07), après une série en 10''27.

Vidéo - Vicaut en embuscade derrière Simbine 02:00

Vicaut doit affronter certains des meilleurs sprinteurs du monde (Justin Gatlin, Noah Lyles) vendredi à Monaco. Christophe Lemaitre, pour son deuxième 200 m de la saison seulement, a terminé 4e de la course en 20''63 (-0,5 m/s), devant le Jamaïcain Yohan Blake (5e en 20.64). La course a été remportée par un autre Jamaïcain: Akeem Bloomfield (20.53).