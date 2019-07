Il faudra encore attendre avant de voir Wayde van Niekerk sur les pistes d'athlé cet été. Avide de faire son retour le plus tôt possible, le champion olympique du 400 m s'est blessé au genou à l'entraînement. "Je me suis entraîné un peu trop fort dans l'espoir de faire un retour fracassant mais j'ai subi une contusion osseuse au genou donc je ne participerai pas aux prochains meetings de Ligue de diamant", écrit le Sud-Africain sur son compte Twitter, alors qu'il était prévu à Monaco mais aussi à Londres (20-21 juillet).

Un contretemps estimé à cinq ou six semaines

"Une IRM a montré que les ligaments de son genou et son ménisque étaient ok, mais il a malheureusement subi une contusion osseuse qui a occasionné un contretemps de cinq/six semaines", ajoute son agent Peet Van Zyl dans un communiqué.

Wayde van Niekerk (26 ans) avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors d'un match de gala de Touch rugby en octobre 2017, quelques semaines après être devenu champion du monde du 400 m. Il avait établi le record du monde du tour de piste (43 sec 03) en devenant champion olympique à Rio en 2016.

Début février, il a couru un 400 m aux championnats provinciaux à Bloemfontein, mais n'a pas encore disputé de compétition internationale. Il espère toujours pouvoir concourir aux Mondiaux à Doha (27 septembre - 6 octobre), compétition pour laquelle il est déjà qualifié en sa qualité de tenant du titre.