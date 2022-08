Un peu plus de deux semaines après leurs exploits aux Mondiaux d'Eugene (Etats-Unis), l'Américaine Sydney McLaughlin sur 400m haies et la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce sur 100m ont enchaîné avec brio à Szekesfehervar (Hongrie) lundi.

La prodige américaine de 23 ans, triple championne du monde (400m haies en 2022, relais 4x400m en 2019 et 2022) et double championne olympique (400m haies et relais 4x400m en 2021), a repris la compétition avec succès en Hongrie en s'imposant en 51"68, le 6e meilleur chrono de l'histoire, à une seconde pile de son record.

"Je suis heureuse de ce chrono, je voulais courir en 52"5 environ, j'ai bien couru, et je fais mieux avec une bonne marge", a commenté l'Américaine après sa première course en Europe depuis 2019. A part McLaughlin, seule l'ex-recordwoman du monde américaine Dalilah Muhammad, 3e à Eugene, a déjà couru plus vite qu'en 51"68 sur la distance (51.58 pour terminer 2e des Jeux de Tokyo en 2021 derrière McLaughlin).

Seule au monde comme à son habitude, elle s'est imposée avec plus de deux secondes d'avance sur la Jamaïcaine Janieve Russell (54.14), victorieuse des Jeux du Commonwealth samedi à Birmingham.

Fraser-Pryce et Duplantis faciles

La star américaine a rendez-vous mercredi à Monaco pour le meeting de Ligue de diamant, où s'alignera aussi la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, dans une forme éblouissante.

La championne du monde du 100m a gagné en 10"67 (1,3 m/s de vent), une nouvelle performance de choix deux jours seulement après avoir établi la meilleure performance mondiale de l'année à Chorzow (Pologne) en 10"66. C'est déjà la quatrième fois en 2022 que la Jamaïcaine de 35 ans court le 100m en 10"67, un temps qui lui a permis d'être sacrée sur la ligne droite pour la cinquième fois aux Mondiaux en juillet dernier.

Fraser-Pryce démontre à 35 ans une constance unique à un niveau exceptionnel: seules cinq athlètes ont réussi à courir en 10"67 ou plus rapidement dans l'histoire du 100m, dont la recordwoman du monde américaine, Florence Griffith-Joyner (10.49 en 1988). "La clé de la magie est la constance et la foi en son travail quotidien", a-t-elle déclaré.

Le vice-champion du monde américain Marvin Bracy s'est imposé sur le 100m hommes en 9"97 (1,3 m/s de vent), devant son compatriote Trayvon Brommell (10.01), 3e aux Mondiaux.

Au saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis, qui avait porté son record du monde à 6,21 m aux championnats du monde, a gagné mais a dû se contenter de 5,80 m, échouant par trois fois à 6,01 m. Renaud Lavillenie a, lui, pris la 2e place en passant une barre à 5m70.

La championne du monde jamaïcaine Shericka Jackson (22.02) a dominé le 200 m.

