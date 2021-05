Fred Kerley a remporté le 100 m du meeting d'Ostrava en devançant son compatriote Justin Gatlin. L'Américain l'a emporté en 9"96 devant le vétéran américain de 39 ans (10"08) et le Canadien Andre De Grasse (10"17). Kerley, spécialiste du 400 m, fait partie des trois athlètes à être descendu sous les 10 secondes sur 100 m (9 sec 91) et les 44 secondes sur 400 m (43 sec 64), avec le Sud-Africain Wayde van Niekerk et l'Américain Michael Norman. Il possède le 2e chrono de l'année sur la ligne droite (9 sec 91) derrière son compatriote Trayvon Bromell (9"88).

