Christian Coleman est bien en forme. Le champion du monde en titre et détenteur du record du monde, a remporté pour la troisième fois le 60 mètres au championnat des Etats-Unis d'athlétisme en salle, dimanche à Spokane (Washington), validant son billet pour les Mondiaux de Belgrade. Le sprinteur, qui aura 26 ans le 6 mars, s'est imposé en 6"45, égalant la meilleure performance de l'année réalisé en janvier par la Bahamien Terrence Jones. Il a couru quatre centièmes plus vite que lors de sa victoire sur cette distance aux Millrose Games de New York le mois dernier.

Cette course marquait alors le retour gagnant de Coleman, après deux ans d'absence, lui qui a purgé une suspension de 18 mois pour avoir enfreint les règles de localisation antidopage. Sanction qui l'a privé des Jeux olympiques de Tokyo l'année dernière. S'il a assumé son statut de favori pour une troisième couronne nationale, il a dû s'employer pour devancer Marvin Bracy qui a fini par craquer dans les derniers mètres, battant son record personnel (6"48). "Ça fait du bien", a-t-il réagi à chaud. "Je me sens béni d'avoir eu l'opportunité de concourir contre des sprinteurs de classe mondiale et d'en être sorti vainqueur".

Aux Mondiaux en salle de Belgrade (11-13 mars), Coleman sera l'homme à battre, mais a assuré "être prêt face à la crème de la crème" à défendre son titre glané en 2018 à Birmingham (Angleterre). Après quoi son principal objectif sera de conserver sa médaille d'or sur 100 m, aux Mondiaux en plein air qui se dérouleront à Eugene (Oregon) en juillet.

Pas de nouveau record pour Holloway et Crouser

Dans les autres épreuves, le double champion olympique du lancer de poids Ryan Crouser a lui aussi remporté une troisième couronne nationale grâce à un jet à 22,51 m, sans parvenir à plus s'approcher de son record du monde en salle (22,82 m) réussi l'an passé. Grant Holloway, champion du monde en titre du 110 m haies, a été sacré sur le 60 m haies, en 7"37, à 8 centièmes de son record du monde établi en mars 2021 à Madrid. Invaincu depuis huit ans sur la distance, il n'a pas été inquiété, Jarret Eaton finissant deuxième en 7"47. Enfin à la perche, la championne du monde en titre en salle comme en extérieur, Sandi Morris, a conservé son titre national, avec un saut à 4,80 m. Soit cinq centimètres de mieux que sa rivale Katie Nageotte, qui avait raflé l'or olympique à Tokyo l'an dernier.

