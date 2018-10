Mo Farah s'offre une première, et un record, sur le marathon de Chicago

Mo Farah est décidément insatiable. Roi incontesté du demi-fond avec quatre titres olympiques (2012 et 2016) et six titres de champion du monde sur 5000m et 10.000m, le Britannique a remporté dimanche son premier marathon en s'imposant à Chicago. Progressivement passé de la piste à la route ces dernières années, il participait seulement à son troisième marathon et s'est offert le record d'Europe sur la distance en 2 h 5 min 11 sec.

Farah a devancé l'Éthiopien Mosinet Geremew (2 h 05 min 24 sec) et le Japonais Suguru Osako (2 h 05 min 50 sec). L'Américain Galen Rupp, tenant du titre et médaillé de bronze aux JO de Rio, a terminé 5e en 2 h 06 min 21 sec. Chez les femmes, la Kényane Brigid Kosgei, 2e l'an dernier, s'est imposée en 2 h 18 min 36 sec devant les Éthiopiennes Roza Dereje ( 2 h 21 min 18 sec) et Shure Demise (2 h 22 min 15 sec).