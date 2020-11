Risque de bisbille entre Renaud Lavillenie et la fédération française d’athlétisme ? L’ancien recordman du monde de saut à la perche a eu beau croiser le fer avec Armand Duplantis (son successeur) et Sam Kendricks par jardins et caméras interposés, il est en manque de compétition, à l’issue d’une saison tronquée par la crise sanitaire. Il a ainsi confié à L’Equipe son envie d’avoir un programmé en salle chargé, début 2021, impliquant une dissonance avec les directives fédérales.