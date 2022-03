Le coureur de demi-fond norvégien Jakob Ingebrigtsen a été testé positif au Covid-19 au lendemain de sa deuxième place sur 1500 m aux Championnats du monde en salle à Belgrade. "Juste arrivé à la maison à Sandnes (dans le sud-ouest de la Norvège), j'ai décidé de faire un bilan de santé après avoir ressenti une sensation étrange la nuit dernière", a écrit le champion olympique de Tokyo sur la distance dans une story Instagram sur une photo de son test antigénique positif.

"Avant la course, tout semblait normal, avec (un) test PCR négatif" et plusieurs autres tests, a-t-il indiqué. "Mauvais timing, mais en quelque sorte inévitable. Maintenant, il s'agit de récupérer et de reprendre l'entraînement", a-t-il ajouté.

Dimanche à Belgrade, le Norvégien de 21 ans a été dépassé par Samuel Tefera, après avoir récemment dépossédé l'Ethiopien du record du monde du 1500 m en salle, le 17 février à Liévin (3'30''60). L'Ethiopien de 22 ans a conservé sa couronne mondiale en 3'32''77 devant le Norvégien, 2e à 0''025.

