Il n'a fait que renforcer son statut de grand favori. Vendredi à Doha, l'Américain Christian Coleman a été le seul homme à boucler la ligne droite en moins de dix secondes (9"98) et ainsi composter si vite son billet pour les demi-finales de l'épreuve reine des Mondiaux.

Certes, un léger vent (+0,1m/s) a poussé le vice-champion du monde 2017 de la spécialité, alors que la brise a soufflé dans le nez des sprinteurs lors de toutes les autres séries. Mais ni son compatriote et tenant du titre Justin Gatlin (10"06, -0,8m/s), ni le Jamaïcain Yohan Blake (10"07, -0,3m/s) n'ont dégagé la même impression de facilité que la boule d'énergie d'Atlanta.

Christian Coleman remporte sa série - Mondiaux 2019Getty Images

Pourquoi chercher du côté de Gatlin (37 ans) et Blake (29 ans, mais loin du niveau qui fut le sien) les rivaux de Coleman ? Parce que ses deux dauphins au bilan mondial 2019 de la discipline ne sont pas de la partie. L'Américain Noah Lyles (22 ans) et le Nigérian Divine Oduduru (22 ans) – tous deux chronométrés en 9"86 cette saison, contre 9"81 pour Coleman –, n'ont pas participé aux séries du 100m ce vendredi. Le premier nommé a décidé de se consacrer au 200m (dont il est favori, avec un temps canon de 19"50 signé début juillet). Le deuxième a déclaré forfait au dernier moment, peut-être avec le même dessein.

Gatlin, outsider comblé

Voici donc le "petit" Coleman (23 ans, 1,75m) encore plus mis en avant, comme tête d'affiche de la nouvelle génération, promise à prendre le pouvoir depuis la retraite d'Usain Bolt en 2017, et ce dans un contexte particulier, puisqu'une menace de suspension a longtemps plané au-dessus de lui. Trois manquements à ses obligations de localisation risquaient de lui coûter ces Mondiaux. Une subtilité règlementaire lui a permis de faire le voyage au Qatar.

Vidéo - Bolt a quitté la scène : qui pour lui succéder (et tenter de lui chiper ses records) ? 01:54

Les doutes qui entourent Justin Gatlin, ici à Doha, ne sont pas de cet ordre. Pour une fois, tant la carrière du sprinteur américain de 37 ans a été marquée par des affaires de dopage. C'est sa condition physique qui interroge. "C'était ma première course depuis ma blessure à Zagreb (aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, le 3 septembre, ndlr), a rappelé Gatlin au moment de débriefer sa course. Je n'ai pas eu de douleur, ça va. J'ai 37 ans quand même, il faut que je m'échauffe un peu plus longtemps, que je fasse attention."

Le champion olympique 2004 du 100m remet son titre un jeu cette année, après avoir fait tomber le grand Bolt il y a deux ans. Il n'est pas challenger. Mais ravi d'être outsider : "Ici, je suis juste un coureur parmi d'autres, comme si je voulais gagner ma première médaille d'or, je ne pense pas à défendre quelque chose."

Justin Gatlin (à gauche) devance Andre De Grasse (à droite) - Mondiaux 2019Getty Images

La résurgence de Blake ?

Si Gatlin est content d'avancer (un peu) masqué, Yohan Blake peut se targuer de le faire totalement dans la pénombre. Problème inhérent : le Jamaïcain, sacré en 2011 à Daegu juste après le faux-départ de la Foudre, n'est plus que l'ombre de lui-même depuis 2012 (plus aucun chrono sous les 9"90, contre un record perso de 9"69). Monter sur le podium serait déjà une réussite pour lui, à l'aune de la trajectoire prise par sa carrière, puisqu'il n'a plus décroché aucune médaille individuelle en grand championnat depuis sept ans.

Dans la catégorie des comètes qui traversent le monde de l'athlé aussi rapidement que la piste, Andre De Grasse risque de rejoindre Blake. Triple médaillé aux JO de Rio en 2016 – avec en prime une superbe image, au petit trot aux côtés d'Usain Bolt, qui avait des airs d'adoubement –, le Canadien de 24 ans est depuis plombé par les blessures. Il renoue progressivement avec son excellent niveau, parvenant cette saison à redescendre sous les dix secondes pour la première fois depuis 2017.

Usain Bolt et Andre De Grasse, tout sourire en passant la ligne d'arrivée de leur demi-finale du 200 mètres des Jeux de RioAFP

Blake, De Grasse et Gatlin dans la même demie

De Grasse, qui estime qu'il "revien(t) de loin", a porté un regard critique sur sa série, terminé à la deuxième place derrière Gatlin, en 10"13 : "J'ai l'impression de m'être un peu endormi dans les blocks, il faudra bosser là-dessus pour demain (samedi)." Il sait qu'il devra faire beaucoup mieux pour rejoindre la finale... surtout qu'il a hérité d'une demie corsée. Gatlin, Blake et De Grasse, les trois principaux adversaires de Coleman, vont croiser le fer dès 17h53 (voir ci-après). Ils peuvent espérer rejoindre tous les trois la finale (21h15), puisque les deux premiers de chacune des trois demies seront qualifiés à la place, et que deux bolides seront repêchés au temps. Mais ils risquent d'y laisser des plumes.

Enfin, le Sud-Africain Akani Simbine (26 ans) est sans doute la très grosse cote la moins farfelue. Il a gagné sa série en 10"01 (-0,3m/s), signant le deuxième meilleur temps des engagés ce vendredi. Cinquième aux Jeux en 2016, 5e aux Mondiaux un an plus tard, il a couru "seulement" en 9"93 cette saison (record en 9"89) mais a là une belle occasion de passer un palier.

Il aura le statut de co-favori de sa demi-finale, avec l'Américain Michael Rodgers et l'Ivoirien Arthur Cissé, tandis qu'une finale aurait déjà des airs de réussite pour le Français Jimmy Vicaut, au regard de sa saison (aucun temps sous les 10 secondes en 2019, 10"08 avec -0,3m/s en série). Christian Coleman, lui, semble avoir la demie la moins relevée. Ultime argument plaidant pour une route vers le sacre toute tracée... avec ce que cela implique comme pression.

Le programme des demi-finales :

Première demi-finale, à 17h45 :

Record : Meilleur temps 2019 : Taymir BURNET (NED) 10"12 10"12 Bingtian SU (CHN) 9"91 10"05 Aaron BROWN (CAN) 9"96 9"96 Christian COLEMAN (USA) 9"79 9"81 Paulo André CAMILO DE OLIVEIRA (BRA) 10"02 10"02 Lamont Marcell JACOBS (ITA) 10"03 10"03 Adam GEMILI (GBR) 9"97 10"04 Abdul Hakim SANI BROWN (JPN) 9"97 9"97

Deuxième demi-finale, à 17h53 :

Record : Meilleur temps 2019 : Ojie EDOBURUN (GBR) 10"04 10"08 Yuki KOIKE (JPN) 9"98 9"98 Yohan BLAKE (JAM) 9"69 9"96 Justin GATLIN (USA) 9"74 9"87 Raymond EKEVWO (NGR) 9"96 9"96 Andre DE GRASSE (CAN) 9"91 9"97 Emmanuel MATADI (LBR) 10"01 10"01 Zhenye XIE (CHN) 9"97 10"01

Troisième demi-finale, à 18h01 :