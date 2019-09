Après l'Europe, le phénomène Duplantis veut (déjà) conquérir le monde

Jusqu'où s'arrêtera Armand Duplantis ? C'est la question que tout le monde se pose dans le monde de la perche, et plus largement dans l'athlétisme. Un an après avoir remporté le concours le plus dense de l'histoire, à l'occasion des championnats d'Europe, le Suédois de 19 ans revient à la charge pour tenter d'arracher son premier titre mondial. Il sera la grande attraction de la finale, ce mardi. Mais pas l'unique favori.

Il y a deux ans, son coup d'essai aux Mondiaux de Moscou s'était soldé par une 9e place (à 5,50m). Depuis, "Mondo" a bien grandi. L'an dernier, lors de la fameuse finale européenne à Berlin, il avait amélioré à trois reprises son record personnel (5,95m, 6,00m puis 6,05m) pour pousser à une hauteur insensée le record du monde des moins de 20 ans et devenir alors le deuxième meilleur performeur de tous les temps en plein air (à égalité avec Tarasov, Markov et Lavillenie) derrière les 6,14m de Sergueï Bubka. Forcément, celui qui s'entraîne aux Etats-Unis était attendu au tournant en 2019. Il devait confirmer. Et il a parfaitement répondu aux attentes, pour l'instant.

Il aurait fort à faire face à Lisek et Kendricks

Cette saison, Duplantis a de nouveau franchi six mètres. Et par deux fois (6,00m à Fayetteville le 11 mai, même chose à Stockholm le 24 août). On peut dire qu'il arrive au Qatar avec le plein de confiance puisqu'il a remporté ses deux derniers concours, à Berlin et à Minsk (et quatre des cinq derniers). Dans la capitale allemande, avec un bond "modeste" à 5,80m, il avait dominé Piotr Lisek et Sam Kendricks. Soit ses deux grands rivaux, les deux seuls capables de le priver d'or à Doha.

Le Polonais a porté cet été son record à 6,02m. C'était à Monaco, où Duplantis s'était arrêté à 5,92m. Une semaine plus tôt, il avait brisé une première fois le mur des six mètres, à Lausanne (6,01m). Comme Lisek et Duplantis, Kendricks s'est offert par deux fois cette hauteur mythique. Mais l'Américain est allé encore plus haut. Avant de s'offrir le meeting de Charléty (6,00m), il avait frappé un énorme coup à Des Moines, le 27 juillet. 6,06m. Une marque qui le porte au rang de deuxième performeur de tous les temps en plein air, un centimètre devant Duplantis.

Un premier sacre l'année de ses 20 ans, comme Bubka ?

Vous l'avez compris, le match s'annonce titanesque entre ces trois "monstres". Il y a deux ans, Kendricks (5,95m) s'était offert le titre devant Lisek (5,89m). Renaud Lavillenie, non-qualifié pour la finale de ce soir, avait pris la 3e place. Duplantis espère ainsi remplacer numériquement le Français sur le podium. Mais en montant directement sur la plus haute marche, chose que n'a jamais réussi son idole.

Le Suédois deviendrait alors champion du monde l'année de ses 20 ans. Comme Sergueï Bubka, lors du premier de ses six sacres, en 1983. L'Ukrainien avait alors été couronné à 19 ans, 10 mois et 9 jours. Mardi, Duplantis aura lui 19 ans, 10 mois et 22 jours. Soit une différence de 13 petits jours en défaveur du Suédois. Comme quoi, le nouveau Mozart de la perche ne peut pas s'offrir tous les records de précocité.