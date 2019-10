Cela restera comme l'une des grandes images de ces Mondiaux. Une image dont on se serait volontiers passé. Au bout du sautoir, Kevin Mayer est en larmes avant même d'avoir sauté. Parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il ne peut plus. Perche en main, il tente tout de même d'y aller. Puis renonce. Il y retourne une deuxième fois. Et s'écroule sur le tapis. Mayer a compris que c'était fini. Définitivement.

En tête du décathlon après les sept premières épreuves, le recordman du monde a dû laisser filer son titre alors qu'il menait les débats. Troisième du classement général mercredi soir, il avait repris les commandes après le 110m haies et le disque. Mais son corps l'a lâché et a privé sa tête d'une deuxième couronne, après celle glanée à Londres en 2017.

Visiblement touché aux ischio-jambiers, Kevin Mayer n'était visiblement pas à 100% mercredi. Il l'avait laissé entendre à demi-mots. Sans jamais clairement annoncer qu'il souffrait d'un quelconque pépin physique. Jeudi, on a vite compris que quelque chose clochait. Dès le 110m haies, pour tout dire. A l'arrivée, il a rétropédalé un peu bizarrement, comme si quelque chose clochait. Difficile d'en être complètement certain. D'autant que le concours du disque lui avait permis de repasser en tête des épreuves combinées. La perche lui a été fatale. Incapable de s'engager, il a rendu les armes.

" Les JO sont mes plus gros rêves "

Tête d'affiche des Bleus et en lice pour décrocher le premier (et peut-être seul) titre de ces Mondiaux pour l'équipe de France, Kevin Mayer n'a pu aller au bout de son décathlon. Il doit désormais se soigner en vue de la suite et, évidemment, des Jeux Olympiques de Tokyo qu'il a déjà en ligne de mire. Il en parlait déjà mercredi soir, à mi-parcours de ses travaux d'Hercule. "Les JO sont mes plus gros rêves, confiait-il à France TV. J'ai du mal à être totalement dans cette compétition". La dernière fois qu'il n'a pu aller au bout d'un décathlon, à Berlin en 2018, il a répondu par un record du monde. Rendez-vous au Japon pour le rebond.