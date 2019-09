Le sprint entre définitivement dans sa nouvelle ère. Pour la première fois depuis dix ans, Usain Bolt ne sera pas la tête d'affiche d'un 100 mètres des championnats du monde. Le Jamaïcain a raccroché les pointes sur un accroc total il y a deux ans, une modeste médaille de bronze sur la ligne droite et une blessure comme sortie définitive lors du relais 4x100m. L'héritage de l'homme le plus rapide de l'histoire est immense, et le poids qui pèse sur son possible successeur colossal. L'athlétisme allait-il connaître la même période d'incertitude post-Maurice Greene, quand chaque édition des Mondiaux voyait un nouveau prince du sprint se révéler ? Christian Coleman semble bien décidé à ce que l'histoire ne se répète pas.

Un crime de lèse-majesté au pays d'Elisabeth II comme acte de naissance. Coleman a explosé aux yeux du grand public en 2017, lors des derniers Mondiaux, à Londres. A 21 ans, le sprinteur américain s'était offert le luxe de mettre fin à la série de 45 victoires de rang du roi Bolt sur 100m en le battant lors des demi-finales. Si le natif d'Atlanta avait finalement buté sur son compatriote, le revenant Justin Gatlin, pour l'or, il avait à nouveau devancé le Jamaïcain pour sa dernière course individuelle. L'histoire de Coleman était née, l'étiquette de successeur idéal déjà bien collée.

Le plus rapide du monde depuis trois ans

Car en dépit de l'argent récolté au Stade Olympique londonien, l'Etatsunien s'est bien imposé comme l'homme le plus rapide de la planète depuis maintenant deux saisons. Coleman truste la première place des bilans mondiaux depuis 2017 et possède cette année une marge certaine sur la concurrence. Avec son 9"81 couru en Californie le 30 juin dernier, il possède 5 centièmes d'avance sur la deuxième marque de l'année de l'Américain Noah Lyles (qui ne disputera que le 200m à Doha) et du Nigérian Divine Oduduru. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour le voir monter sur le trône samedi et confirmer son statut de "nouveau Bolt". Christian Coleman était pourtant le candidat le plus éloigné pour prendre sa suite.

"Je ne veux pas être Usain Bolt, clamait-t-il haut et fort au Sun en août dernier, en marge du meeting de Birmingham. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je veux être la meilleure version possible de Christian Coleman. Quand je regarderai en arrière sur ma carrière, je veux me dire que j'aurais accompli certaines choses, que j'aurais réalisé certains chronos. Les journalistes pourront dire aux futurs jeunes sprinteurs qu'ils peuvent devenir le nouveau Christian Coleman. Je veux créer mon propre héritage."

La gazelle et Bip-bip

Le recordman du monde du 60m fait tout pour éviter les comparaisons avec son prestigieux ainé. En course, les deux hommes n'ont pour ainsi dire rien à voir. Quand Usain Bolt était une gazelle, Coleman tiendrait plus de Bip-bip, le personnage cartoonesque des Looney Tunes par la rapidité de ses foulées. La vivacité et la force de ses appuis contrastent radicalement avec les grands échalas qui portaient Bolt vers les titres et les records. Avec son "petit" mètre 75 (20 centimètres de moins que Bolt), l'Américain est beaucoup plus petit et compact durant ses courses, une autre esthétique pour une même efficacité.

En dehors des tartans aussi, il fait tout pour cultiver sa différence sans avoir à forcer sa nature. Coleman parle peu, n'aime pas plaisanter, et se passe de facéties. Ses proches l'appellent encore "Mr. President" depuis qu’il a été élu à la tête du conseil des élèves de son école primaire, ce, sans donner le moindre discours. Coleman a grandi, mais il n'a pas changé. "Les gens ont parfois une fausse image de l'athlétisme, que c'est un monde indulgent et amical, expliquait-il au Bleacher Report . Les gars ne sont pas nécessairement tout le temps en train de rire et de plaisanter, mais tout le monde semble gentil. Quand je suis entré dans ce monde, je me suis juste dit, 'non, je ne vois pas ce que vous voulez dire avec votre sympathie, à chaque fois que je cours, j'essaie de gagner'". Cette mentalité de gagnant presque assassin le place à l'extrême opposé de la bonhommie de Bolt, jamais avare d'une grimace aux caméras 30 secondes avant l'appel du starter.

Christian Coleman et Usain Bolt lors de la finale du 100m des Mondiaux d'athlétisme 2017 à LondresGetty Images

Christian Coleman a pu rappeler cette différence si notable de mentalité durant les dernières semaines avant le rendez-vous de Doha. Menacé un temps de deux ans de suspension pour trois absences à des contrôles anti-dopage, le sprinteur a finalement vu les poursuites ne rien donner et l'enquête lancée par l'Agence américaine antidopage (USADA) aussitôt abandonnée. En pareille situation, Usain Bolt balayait les soupçons de son large sourire et par une bonne parole, une boutade. Coleman prend pour sa part l'affaire de front, fidèle à son caractère. Chaque course est un combat. Celui de se défendre d'accusations qu'il estime fausses en est un autre tout aussi important que son explosivité à la sortie des starting-blocks. S'il admet sa négligence à indiquer sa position exacte pour pouvoir procéder à des contrôles, il en veut à la fédération américaine d'avoir mal appliqué le règlement de l'Agence Mondiale Antidopage sur les dates de ces "no-show", un vice de forme qui a mis fin à la procédure et a failli priver Coleman des Mondiaux.

"Ils attendent des athlètes de connaître les règles mais ils ne peuvent pas suivre les leurs, a-t-il dénoncé dans une vidéo de 22 minutes postée sur Youtube le 11 septembre dernier. Cela abîme les réputations des athlètes quand nous avons des situations pareilles avec l'USADA. L'organisation est faite pour protéger les athlètes mais dans cette situation, je me suis senti comme une victime. Je me suis senti attaqué et comme s'ils s'en prenaient au plus grand nom de ce sport, à un gros poisson, pour l'en exclure."

" Je crois que n'importe qui peut battre le record de Bolt, je pense que je le peux. "

Le successeur de la Foudre débarque donc au Qatar avec les nuages de la suspicion au-dessus de la tête. Deux ans après le sacre de Gatlin sous les huées de Londres, Coleman va donc se présenter avec l'image d'un possible dopé avant même d'avoir gagné ses lettres de noblesse mondiale. "Bien sûr, si vous suivez l'athlétisme, vous en connaissez l'histoire, donc quand vous voyez ces titres avec mon nom alors que je fais ces chronos, vous assemblez le tout et vous faîtes une supposition, a-t-il déclaré en conférence de presse mardi soir. Les gens vont de toute façon en faire des articles et en pareille situation, je peux comprendre pourquoi les gens pensent ainsi. Je ne peux pas faire grand-chose de plus maintenant. J'ai expliqué l'affaire et je ne prends rien. Je ne fais qu'être là et essayer de courir au maximum de mes capacités."

Pour asseoir véritablement son rang de nouveau patron du sprint, Coleman devra se montrer à la hauteur et décrocher un premier sacre aux Mondiaux, à 23 ans. Seulement alors, il pourra espérer pouvoir rentrer dans la caste des géants et se placer idéalement en vue des JO 2020 de Tokyo, qu'il s'est fixé comme objectif prioritaire. Avant peut-être d'aller tutoyer la légende Bolt et son 9"59 historique. "Je crois que n'importe qui peut le battre, je pense que je le peux. Je crois que mon talent est aussi grand que celui de n'importe qui dans le monde sur 100m. Je vais continuer de travailler dur sur la route que je me suis tracée, de m'améliorer chaque année et de toujours avoir cet état d'esprit de ne jamais être satisfait. Je n'ai toujours pas le sentiment d'être à mon maximum. Et j'ai quelques années devant moi pour l'atteindre."