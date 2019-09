Diniz n'en pouvait plus

Le Français Yohann Diniz, tenant du titre, a abandonné samedi à Doha lors du 50 kilomètres marche. Diniz a rendu les armes au bout d'une heure et vingt minutes de course, après avoir parcouru une quinzaine de kilomètres dans la chaleur étouffante de Doha. Dans la semaine, le Français avait critiqué les conditions de l'épreuve dans la "fournaise" de Doha.

Au micro de France Télévisions, il est revenu sur son heure de course. Rien n'allait. Du début à la fin. "Je suis fatigué. J'ai vite été asphyxié et je n'avais pas les jambes. J'ai essayé de me mettre dans ma bulle. Mais je ne suis pas arrivé à trouver le rythme. Je suis épuisé, tout simplement, a-t-il expliqué. Je n'avais aucune arme pour lutter. (…) Je savais qu'il y allait avoir des conditions extrêmes mais pour moi, c'était trop".

Le Français, champion du monde en titre et meilleure performance mondiale de l'année, a préféré arrêter. "Je ne sais pas dans quel état je serais arrivé dix kilomètres plus loin", a-t-il ajouté. "Je ne voulais pas revivre Rio".