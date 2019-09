C'était le duel à distance du jour. Justin Gatlin, champion du monde en titre du 100 mètres, versus Christian Coleman, son dauphin il y a deux ans et meilleur performeur mondial de l'année (9"81). Les deux hommes ont remporté leur série des Championnats du monde sur la ligne droite, ce vendredi à Doha.

Coleman seul sous les 10

Justin Gatlin s'est imposé en 10"06 (-0,8m/s) devant le Canadien Andre De Grasse (10"13) alors que Coleman s'est imposé en 9"98 (+0,1m/s). Soit un avantage chronométrique très léger, surtout en tenant compte du vent. Mais dans l'attitude, Coleman a fait fort, prenant le large beaucoup plus tôt et se permettant de finir à petites foulées. Il a par ailleurs été le seul à casser la barre des dix secondes.

Christian Coleman remporte sa série - Mondiaux 2019Getty Images

Il s'agissait de la première course de l'homme le plus rapide de la saison depuis la révélation fin août de ses trois manquements à ses obligations de localisation antidopage, finalement non sanctionnés pour une question de date.

Du bon Vicaut

Le Français Jimmy Vicaut, détenteur du record d'Europe (9 sec 86) et auteur d'une saison très mitigée (10"02 pour meilleure performance), a fini 2e de sa série (10"08, -0,3m/s) remportée par l'ancien champion du monde (2011) Yohan Blake (10"07). Les demi-finales (à partir de 17h45) et la finale du 100m (21h15) auront lieu samedi.