L'équipe de France masculine du relais 4x100m a fait le job, et même un peu plus que cela. Orphelins de Christophe Lemaître et placés dans une série assez homogène (Afrique du Sud, Japon, Chine, Pays-Bas, Canada...), les Bleus ont dû s'employer afin de se qualifier pour la finale. Quatrièmes derrière les Sud-Africains, les Japonais et les Chinois, Les quatre sprinteurs tricolores (Amaury Golitin, Jimmy Vicaut, Méba Mickaël Zézé et Mouhamadou Fall) ont réalisé leur meilleur chrono de la saison (37''88), ce qui leur a permis de chiper l'une des deux places qualificatives au temps.

Les deux séries ont été d'une grosse densité et plusieurs nations majeures sont restées à quai. Ainsi, les Canadiens d'Andre De Grasse, les Turcs de Ramil Guliyev et, surtout, les Jamaïcains de Yohan Blake ne verront pas la finale. Les Etats-Unis pourraient également être absents de la course à la médaille. Troisièmes, les Américains risqueraient en effet d'être disqualifiés pour un passage de témoin hors-zone.