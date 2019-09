C'était l'un des records les plus en dangers à Doha. Mais il a tenu bon. La finale du 400m haies, clou final de la quatrième soirée des Mondiaux ce lundi, mettait à l'œuvre les trois premiers poursuivants de Donald Young, recordman du monde en 46''78 depuis 27 ans, au tableau des meilleurs performeurs de tous les temps. Rien que ça. La course, d'une densité inouïe au départ, s'est finalement conclue par un succès en 47''42 de Karsten Warlhom. Assez loin donc du record de Young.

Grand favori de l'épreuve avec son record d'Europe chipé à Stéphane Diagna cet été (47''33 à Oslo, 47''12 à Londres puis 46''92 à Zurich), le Norvégien a pris un départ canon avant de coincer un peu dans le final. Tant pis pour le chrono. Mais il assure l'essentiel, à savoir un deuxième titre mondial consécutif, devant Rai Benjamin (47''66) et Abderrahman Samba (48''03). L'Américain et le Qatari étaient les deux autres athlètes à être déjà passés sous les 47 secondes (tous deux en 46''98). Le podium ne pouvait pas être plus royal.

Warlhom devient le quatrième coureur à remporter deux titres mondiaux sur le 400m haies après Edwin Moses (1983 et 1987), Felix Sanchez (2001, 2003) et Kerron Clement (2007-2009). Vu son âge (23 ans), tout laisse à penser qu'il deviendra, d'ici la fin de carrière, le premier à tripler la mise.