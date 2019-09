Les Mondiaux de l'équipe de France vont de mal en pis. Après les échecs successifs de Renaud Lavillenie, Jimmy Vicaut, Alexandra Tavernier et Yohann Diniz dimanche, c'est Pierre-Ambroise Bosse qui s'est raté à son tour. Eliminé en demi-finale du 800m, dimanche soir, à Doha, le Nantais est complètement passé à côté de ce grand rendez-vous et ajouté son nom au cimetière. Loin d'être favori à sa propre succession, l'athlète de 27 ans a quand même déçu en manquant d'obtenir son billet pour la finale.

Septième et avant-dernier de la troisième demi-finale, après disqualification du Marocain Oussama Nabil, le Français n'a fait illusion que de courts instants. En début de course, où il s'est placé aux avant-postes. Puis aux 400 mètres où il a tenté une remontée fantastique. Trop juste physiquement, Bosse a coincé dans la dernière ligne droite et de manière drastique. Il a bouclé cette demie en 1'47"60, loin très loin du chrono requis pour passer au temps, soit 1'44"97. Les deux premières places de cette demie, récupérées par le Bosnien Amel Tuka (1'45"63) et l'Américain Bryce Hoppel (1'45"95) étaient de toute façon inaccessibles pour lui. Il fallait un exploit, qu'il n'a pas été capable d'aller chercher. La finale se disputera mardi soir prochain (21h10).

" Je vais revenir plus fort "

Interrogé sur cette contre-performance sur France Télévisions, Bosse a expliqué qu'il avait pris le départ avec l'optique d'une qualification dans son esprit et non de sauver les apparences. "Est-ce que je devais absolument viser les deux premières places ? Non, justement. J'avais imaginé totalement l'inverse. C'était 1'44"97 pour passer et être le dernier pris au temps. J'avais imaginé toutes les possibilités, c'est mon côté matheux. Mais pour les maths, ça fait depuis la terminale S que je n'en ai pas fait et j'ai eu 5 au bac."

Concernant sa prise de risque non payante, le Français a expliqué que le 800m était un grand jeu pour lui. "Je ne suis pas le seul malchanceux, c'est le jeu. Vous savez, je suis un joueur, le 800m c'est un grand jeu. On est venu s'amuser", a ajouté Bosse. "Je me suis fait un peu balader dans cette course, c'est ce qui m'a coûté à la fin. Je vois McBride qui était aussi un des favoris être déçu, Adam Kszczot qui sort. C'est le jeu des demi-finales. Je vais revenir plus fort. C'est une défaite qui marque, mais c'est personnel."