Pas d'impair pour Pierre-Ambroise Bosse. Le champion du monde en titre du 800 mètres s'est qualifié sereinement pour les demi-finales du double tour de piste samedi. Malgré une saison jusque-là sans relief, le Français n'a jamais tremblé pour signer la troisième place de sa série, à deux dixièmes du vainqueur, le Canadien Brandon McBride. Il a su contrôler tranquillement le tempo de la course pour assurer une place dans les trois premiers, directement qualifiés pour les demi-finales.

Placé idéalement aux avant-postes pendant toute sa course, "PAB" n'a pas eu besoin de reproduire son coup de folie qui lui avait offert à Londres il y a deux ans. Une accélération à 150 mètres de l'arrivée lui a suffi, restant sagement derrière McBride, 5e bilan de la saison, et le local Abubaker Abdalla, venu le coiffer sur la ligne après avoir "servi de lièvre" toute la course durant. Avec un temps de 1'46"14 - le 18e de tous les qualifiés - Bosse rassure, un mois après sa meilleure marque de la saison réalisée à Paris (1'45"07). Il peut également se réjouir du forfait du favori de la distance, Nijel Amos, touché au tendon d'Achille, et qui n'a pas pris le départ de sa série.