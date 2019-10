L'Espagnol Orlando Ortega, arrivé 5e du 110m haies mercredi, se voit finalement attribuer la médaille de bronze, ayant été gêné en fin de parcours, a annoncé l'organisation des Mondiaux de Doha (Qatar), 24 heures après la course. Alors qu'il était bien placé pour prétendre à une place sur le podium, Ortega avait été grandement gêné par le Jamaïcain Omar McLeod qui, déséquilibré, avait ralenti le vice-champion olympique à Rio et ruiné ses chances de médaille.

L'équipe espagnole avait vu un premier appel être rejeté juste après la course, mais le jury a décidé de lui donner raison jeudi suite à un second appel qui comportait "de nouveaux éléments". La course a donc attribué deux médailles de bronze avec le Français Pascal Martinot-Lagarde, alors que l'appel ne change rien à la victoire de l'Américain Grant Holloway devant le Russe Sergey Shubenkov.

C'est la deuxième médaille de bronze réattribuée par le jury jeudi : le Polonais Wojciech Nowicki, 4e du lancer du marteau mercredi, a réussi à récupérer une médaille à cause d'un lancer finalement non conforme du Hongrois Bence Halasz (médaillé de bronze également).