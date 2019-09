Les Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre) se feront sans Wayde van Niekerk. Le tenant du titre et recordman du monde du 400m (43''03) est contraint de déclarer forfait à cause d'une blessure dont il ne s'est pas encore remis. Il avait été opéré du genou droit en novembre 2017 et avait été victime d'une contusion osseuse lors d'un entraînement en juin dernier. L'athlète sud-africain a repris l'entraînement mais estime qu'il n'est pas prêt pour le niveau mondial.

L'athlète s'est exprimé dans un communiqué : "Mon objectif principal est de prendre soin de mon corps et quand l'opportunité viendra, je la saisirai. Pour l'instant, je ne me précipite pas, je ne me mets pas de pression. Je suis extrêmement heureux et en paix au point où j'en suis." Son médecin, le Dr Louis Holtzhausen a expliqué : "Les équipes médicales, à Bloemfontein et Aspetar, ont fait tout ce qu'elles ont pu pour qu'il soit prêt pour les Mondiaux, mais ce n'était simplement pas possible. Cependant, il a réussi à revenir à l'entraînement sur piste et tout indique qu'il récupérera rapidement à partir de maintenant."