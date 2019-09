Toute sa carrière durant, Shelly-Ann Fraser-Pryce a évolué dans l'ombre démesurée et inévitable d'Usain Bolt. Les deux légendes du sprint jamaïcain ont démarré leur carrière en même temps, ils ont disputé leurs premiers Mondiaux en 2007 à Osaka, mais les records et facéties d'Usain en avaient fait la star absolue de l'athlétisme, laissant de fait sa compatriote au second plan.

Mais maintenant que le roi est parti, voilà deux ans, la reine peut retrouver un surplus de lumière. Et elle ne s'est pas privée de le faire. En étant sacrée championne du monde du 100m à Doha, dix ans après la première fois à Berlin, elle est devenue la première athlète à détenir quatre titres mondiaux sur la ligne droite. Hommes et confondus, personne n'y était parvenu. Même pas Bolt.

ATHLETES TITRES MONDIAUX - 100M EDITIONS Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) 4 2009, 2013, 2015 et 2019 Usain Bolt (JAM) 3 2009, 2013, 2015 Carl Lewis (USA) 3 1983, 1987 et 1991 Maurice Greene (USA) 3 1997, 1999 et 2001 Justin Gatlin (USA) 2 2005 et 2019 Marion Jones (USA) 2 1997 et 1999

Aux Mondiaux, elle a toujours ramené l'or sur 100m à l'exception de l'édition 2011, à Daegu, où Bolt s'était fait disqualifier pour faux-départ. Fraser-Pryce, seulement 4e, revenait alors de six mois de suspension pour dopage à l'oxycodone (opioïde). La grosse ombre au tableau de sa carrière. Celle qui est propriétaire d'un salon de coiffure (et aime soigner son look avec des cheveux décolorés) a su se refaire une image au prix d'une bluffante longévité, marquée également par deux titres olympiques sur 100m (2008 et 2012).

Autant de titres mondiaux que Lewis, Merrit et Johnson

En signant un chrono de 10''71 ce dimanche, à un centième de son record personnel, Fraser-Pryce évolue toujours à son meilleur niveau. Un standing qui la situe au 4e rang des meilleures performeuses de tous les temps, derrière Marion Jones (10''65), Carmelita Jeter (10''64) et Florence Griffith-Joyner (10''49). Sa maternité, qui l'avait contraint à faire l'impasse sur les Mondiaux 2017, n'y a rien changé. Comme un symbole, après son succès dimanche soir, elle s'est offert un tour d'honneur avec son fils dans les bras, devant des gradins déjà vidés.

Shelly-Ann Fraser-Pryce célèbre son titre mondial du 100m, à Doha, avec son fils dans les brasGetty Images

La reine de la ligne droite s'est bien elle. Et dans l'histoire de l'athlétisme, toutes disciplines confondues, elle se place au côté des plus grands. Elle compte désormais huit titres mondiaux, soit autant que Lewis, Johnson et Merritt. Fraser-Pryce ne fera pas le 200m lundi, mais elle aura quand même l'occasion de dépasser le trio américain lors du relais 4x100m, samedi prochain. En cas de succès, elle se rapprocherait à deux longueurs des deux co-recordmen, Bolt et Felix. Qui auraient ainsi bien du souci à se faire lors des prochains Mondiaux, en 2021, à Eugene.