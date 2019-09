En 2017, Londres avait eu droit à son coup de tonnerre avec la sortie de Bolt par la petite porte. Doha aura celui, un peu moins inattendu mais tout aussi retentissant, de Renaud Lavillenie. Le perchiste français n'est pas parvenu à se hisser en finale du concours de la perche samedi à Doha. Le recordman du monde est resté bloqué à 5,70 mètres, une barre traditionnellement synonyme de formalité pour "Air Lavilllenie". Mais ce samedi, le cador du circuit pendant une décennie n'avait rien d'aérien. Il quitte même le Qatar sur une première : jamais il n'avait échoué à se qualifier pour la finale d'une grande compétition en plein air de toute sa carrière.

Cinq Mondiaux, autant de championnats d'Europe et même deux Jeux Olympiques. Bête des stades, Renaud Lavillenie n'avait jamais craqué en qualifications. Le retour sur terre est brutal, avec un saut à 5,60 mètres comme meilleure marque du jour, très loin de son meilleur niveau, ou même de sa meilleure performance mondiale de l'année. Si 2019 n'était jusque-là pas un très grand cru pour le médaillé de bronze de Londres, il avait tout de même passé les 5,75 mètres, la limite pour assurer sa qualification ce samedi, lors de trois concours cette saison.

Lavillenie avait réussi une entrée timide dans le concours, passant 5,60 mètres sur son premier essai mais d'un saut déjà limite. Le signe a posteriori de la soirée pénible qui l'attendait. Après n'avoir pu réellement enclencher son deuxième saut à la barre suivante, sa dernière tentative n'a pas laissé de place au doute, Lavillenie retombant sur la barre. Lui qui court après un sacre mondial depuis ses débuts en pro voit la malédiction se poursuivre une fois de plus.

"C'est bizarre, j'ai fait un bon échauffement, j'avais de bonnes sensations, je fais un bon premier saut, a expliqué Renaud Lavillenie au micro de France.tv sport. Et puis comme un abruti, inconsciemment je mets le frein à main, je ne m'engage plus." Visiblement marqué, le perchiste français a confirmé payer "une saison un peu compliquée", tronquée par une tendinite persistante à l'ischio-jambier droit, le privant de la saison en salle. Mais même s'il ne plane plus sur la perche mondiale, Lavillenie l'assure : "Ça a duré dix ans. Mais je vais rebondir."

Un Lavillenie en cache un autre

Si le grand frère de la fratrie n'a pas brillé, Valentin Lavillenie a lui arraché sa place pour la finale du concours de la perche. Après avoir signé sa meilleure performance en extérieur cet été à Monaco, il est parvenu à passer 5,70m pour faire partie des 12 finalistes, comme à Moscou en 2013. "Ca fait vraiment bizarre. Si je suis là, c'est grâce à Renaud" a craqué Valentin Lavillenie, aux sentiments partagés. "Valentin revient de loin, a expliqué Renaud Lavillenie. Il montre à beaucoup de gens qu'on enterre trop facilement des athlètes au moindre échec. Il n'y a pas 50 athlètes qui auraient pu faire ce qu'il a fait."

Ces qualifications se sont montrées bien plus difficiles que prévues, puisque seuls huit concurrents ont atteint le seuil des 5,75 mètres. Seuls l'Américain Sam Kendricks et le Polonais Piotr Lisek ont signé un sans-faute, même si les autres favoris comme le champion olympique brésilien Thiago Braz ou encore le prodige suédois Armand Duplantis se sont aussi qualifiés.