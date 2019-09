Le calice jusqu'à la lie. La saison 2019 de Renaud Lavillenie avait débuté dans la douleur, la faute à un ischio qui sifflait. Elle s'est terminée dans la stupeur parce que le Français s’est retrouvé bloqué face à une barre à 5,70 mètres qu'il a déjà dû passer 1000 fois à l'entraînement. Renaud Lavillenie ne sera pas en finale du concours de la perche des Mondiaux, presque une hérésie, tant le Français s'était imposé non seulement comme le recordman du monde mais aussi comme un modèle de régularité. Une phase de qualifications a atténué ces belles certitudes.

"Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Des choses stupides, a-t-il asséné en conférence de presse. Je fais un premier saut assez encourageant mais j'ai mis le frein à main après mon premier essai à 5,70 m et 3 essais, ça va super vite." Lavillenie le savait, la concurrence s'est sérieusement accrue ces dernières années, avec la montée en puissance d'une nouvelle génération de perchistes, les Kendricks, Lisek, Braz et dernièrement Duplantis, qu'il considère comme "son petit frère". Ne plus être à 100% se paie désormais cash avec une telle densité. "Je suis lucide, j'ai manqué de compétition, de rythme. Malgré mon expérience, je ne suis pas arrivé à m'en sortir. C'est le fameux piège des qualifications. C'est le jeu. Je n'ai pas pris le concours à la légère, je me suis appliqué mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas."

Renaud Lavillenie lors des qualifications du concours de la perche des Mondiaux 2019 de DohaGetty Images

"Je n'ai pas prévu d'arrêter ma carrière là-dessus"

En championnats du monde, Lavillenie ne connaît ce refrain que trop bien, alors que ce titre est le seul manque d'un palmarès XXL. Ajoutez-y le contexte de Doha, le seul lieu qui l'avait vu réaliser un zéro pointé, lors des Mondiaux en salle en 2010 et vous obtenez les conditions parfaites pour une déconvenue.

Ce n'était donc pas son jour. Ce n'était d'ailleurs pas le jour pour grand monde dans des qualifications poussives pour la majorité des concurrents. Mais ne comptez surtout pas sur Renaud Lavillenie pour voir dans ce revers d'un soir le bon moment pour se donner l'âge comme une raison à ses performances loin de ses standards. Inévitablement, la thèse du poids des ans a vite germé dans les esprits, des journalistes comme des amateurs d'athlétisme, après dix années au firmament. Il n'en fallait pas plus pour agacer sérieusement l'intéressé (33 ans). Très, très sérieusement. "Je vais bien rigoler en lisant la presse demain. Mais personne n'a le droit de dire ce que je dois faire et que c'est déjà fini. Cela fait 10 ans que je fais 18 médailles et je rate une compétition et on dit que c'est fini, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens."

Renaud LavillenieGetty Images

Qualifiant 2019 "d'année de merde", Lavillenie veut vite passer à autre chose et se focaliser sur les Jeux Olympiques, dont les anneaux sont encrés à jamais sur son bras. Le Français n'a aucun doute sur sa capacité à revenir au meilleur niveau et défendre ses chances à Tokyo. "J'ai toujours réussi à rebondir et à me prendre en main. Mais j'ai retrouvé une base physique. Là, je vais faire un petit break et après je reprendrai le boulot pour que 2020 soit bien meilleur. Je suis touché, c'est une désillusion mais il faut savoir l'accepter. Je vais utiliser cette frustration pour être meilleur. Je n'ai pas prévu d'arrêter ma carrière là-dessus."

Difficile de lui donner tort. Il y a tout juste un an, Lavillenie était l'un des acteurs d'un concours de très haut niveau aux Championnats d'Europe, conclu à la troisième place - déjà une forme de retrait par rapport à ses précédentes performances - mais avec un saut à 5,95m. Si Lavillenie n'est plus celui capable d'enchaîner les sauts au-delà des six mètres avec autant de régularité, il n'en reste pas moins un athlète que l'on a déjà annoncé en difficulté, alors qu'il décrochait une médaille minimum par an pendant une décennie. 2020 est encore loin, Tokyo servira alors de rebond ou de juge de paix à la sentence sans appel.