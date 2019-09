Inusable Shelly-Ann Fraser-Pryce. À 32 ans, et après avoir fait l'impasse sur les Mondiaux 2017 pour cause de maternité, la Jamaïcaine a remporté son 4e titre mondial sur 100m, un palmarès hors norme auquel il faut ajouter deux médailles d'or olympique, rien que sur la ligne droite. Elle s'est imposée en 10''71, à un centième de son record personnel, devant la Britannique Dina Asher-Smith (10''83) et l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (10''90). Une finale d'un niveau stratosphérique. Qui ne pouvait consacrer qu'une immense star.

Au moment d'entrer dans l'histoire, Fraser-Pryce méritait sans doute une toute autre ambiance que celle offerte par le Khalifa Stadium, une nouvelle fois désespérément clairsemé. Car oui, Fraser-Pryce a marqué l'histoire de l'athlétisme ce dimanche soir en devenant l'athlète la plus titrée des Mondiaux sur 100m. Même le roi Bolt doit s'incliner (trois couronnes). Sacrée la première fois en 2009, elle avait remis ça en 2013 (déjà en 10''71) et 2015 avant la naissance de son premier enfant, en 2017, qui l'avait contraint de faire l'impasse à Moscou.

Thompson, la grande perdante

Pour retrouver sa couronne, la reine avait marqué les esprits en séries (10''80) puis en demies (10''87, où elle avait à chaque fois réalisé le meilleur chrono, et de loin. Sans la tenante du titre Tori Bowie, forfait pour les demies, et la bronzée de Moscou Dafne Schippers, blessée à l'échauffement avant la finale, Fraser-Pryce a fait parler la poudre dès le départ, comme elle sait si bien le faire. Après 20 mètres, elle avait déjà une petite avance qui ne cessera de se creuser jusque dans les dix derniers mètres. Seule au monde avec sa crinière arc-en-ciel, elle est ainsi allée chercher son 8e titre mondial, toutes disciplines confondues.

Derrière, Asher-Smith, 23 ans, a confirmé qu'elle incarnait l'avenir et la relève de Fraser-Pryce, quand celle-ci se décidera à quitter la piste. En décrochant sa première médaille mondiale individuelle (en argent), la Britannique s'est offert un record national (10''83). Ta Lou s'est elle arrachée pour accrocher, à 30 ans, un deuxième podium consécutif sur la distance, deux ans après l'argent. Pour trois centièmes, elle a privé d'une médaille Elaine Thompson. Arrivé sur ces Mondiaux avec la meilleure performance de l'année (10''73), l'autre Jamaïcaine de la finale ne monte même pas sur la boîte, trois ans après son titre olympique. Il n'y avait de la place que pour une reine ce soir. Et c'était Fraser-Pryce.