L'histoire aurait-elle été la même si Eliud Kipchoge, recordman du monde et patron de la discipline, avait fait le déplacement dans l'Oregon ? On ne le saura jamais. Peu importe, au fond, car Tamirat Tola a montré qu'il ne devait absolument rien à personne. Le fondeur éthiopien a en effet remporté le titre planétaire sur marathon, ce dimanche matin à Eugene. Mieux : avec un chrono de 2h05'35'', il a pulvérisé le record des championnats du monde, jusque-là détenu par Abel Kirui (2h06'54'', en 2009).

Tenant du titre, Desisa n'a pas pu rivaliser

Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Rio sur 10 000 m a porté son accélération décisive à hauteur du 34e kilomètres. Personne n'a pu le suivre et l'écart qu'il a creusé témoigne de la puissance de son remarquable coup de force. À Londres, il y a cinq ans, Tola avait fini avec l'argent autour du cou. Cette fois, il s'est paré d'or, décrochant son premier sacre en rendez-vous majeur.

Le podium a été complété par un autre Éthiopien, Mosinet Geremew (2h06'44'') et par un Belge, Bashir Abdi (2h06'48''). Tenant du titre, Lelisa Desisa a été lâché par le groupe de tête après 26 kilomètres de course et n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Seul Français engagé, Hassan Chahdi a fini 17e (2h09'20'').

Tamirat Tola (Ethiopie) a été sacré champion du monde du marathon, dimanche 17 juillet 2022. / Eugene 2022 Crédit: Getty Images

