110 m haies : Les Bleus reçus 3 sur 3

Le premier obstacle a été franchi avec succès. Trois Français étaient engagés dans les séries du 110 m haies, ce samedi à Eugene. Et les trois ont obtenu le droit de participer aux demi-finales (qui auront lieu lundi à 2h05, heure française). Novices en championnats du monde élite, Sasha Zhoya et Just Kwaou-Mathey ont chacun terminé troisième de leur course, respectivement en 13''48 et 13''32, arrachant ainsi une qualification directe pour le tour suivant.

Ad

Mondiaux "Ce problème physique m'empêche de réaliser une vraie course" : Jacobs, c'est grave docteur ? IL Y A 12 HEURES

Ça a été un peu plus compliqué pour Pascal Martinot-Lagarde. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2019 n'a pu faire mieux que cinquième de sa série, avec un chrono de 13''49. Un temps qui lui a toutefois permis d'être repêché.

3 000 m steeple F : Finot pulvérise son record et se hisse en finale

La fondeuse Alice Finot, quant à elle, s'est qualifiée avec la manière pour la finale du 3000 m steeple, en explosant son précédent record de France. Venue à la piste et au haut niveau sur le tard, Finot, qui dispute ses tout premiers Mondiaux, a dominé sa série en 9'14''34, un peu plus de cinq secondes plus vite qu'à Stockholm fin juin. De quoi brandir le point au passage de la ligne d'arrivée.

Dans la capitale suédoise, la Française de 31 ans avait déjà amélioré sa propre marque de référence nationale établie fin mai de près de deux secondes. La finale est programmée mercredi soir (04h45 dans la nuit de mercredi à jeudi, heure française). Pour ses premiers championnats internationaux en 2021, Finot s'était offert l'argent européen en salle du 3000 m à Torun (Pologne).

(Avec AFP)

Alice Finot (France) lors des Mondiaux d'Eugene, samedi 16 juillet 2022. Crédit: Getty Images

Mondiaux Felix raccroche sans regret : "Une soirée que je vais garder dans mon cœur" IL Y A 12 HEURES