Yaroslava Mahuchikh a tenu à s'exprimer. Ce mecredi, l'athlète ukrainienne, auteure de la meilleure performance mondiale de l'année au saut en hauteur (2,03 mètres), a déclaré à Eugene que les "tueurs russes n'avaient pas leur place aux Mondiaux", qui débutent ce vendredi aux Etats-Unis.

La jeune femme de 20 ans, médaille d'or aux Mondiaux en salle de Belgrade lors du mois de mars, a en particulier évoqué le cas de sa rivale et ex-amie russe, la championne du monde et championne olympique en titre Mariya Lasitskene, qui ne pourra pas s'aligner à Eugene. Et pour cause : la fédération internationale d'athlétisme a décidé de suivre la recommandation du Comité international olympique (CIO) de bannir les sportifs russes et bélarusses de ses compétitions après l'invasion de l'Ukraine.

Ad

Ce jour a tout changé

Mondiaux A Eugene, les Etats-Unis accueillent enfin leurs Mondiaux IL Y A 14 HEURES

"Avant le 24 février (date du début de l'invasion russe en Ukraine, ndlr), nous avions des bonnes relations, nous nous parlions", a déclaré Yaroslava Mahuchikh devant une assemblée de journalistes à propos de Lasitskene. "Mais ce jour a tout changé parce qu'elle n'a jamais écrit à nos athlètes. Et ensuite elle a écrit à Thomas Bach (président du CIO, ndlr) pour pouvoir concourir".

Mariya Lasitskene et Yaroslava Mahuchikh Crédit: AFP

"Je ne veux pas voir sur la piste des tueurs. Parce que cette guerre a tué beaucoup de nos sportifs", a-t-elle encore l'athlète ukrainienne. Cette dernière s'était rendue aux Mondiaux en salle de Belgrade en mars en fuyant avec sa propre voiture sa ville d'origine, Dniepr, située dans l'est de l'Ukraine. Une expérience qu'elle a vécue dans un état de "panique totale", a-t-elle également raconté mercredi. "Trois jours en voiture, les trois jours les plus longs de ma vie".

Pour rappel, Yaroslava Mahuchikh a été médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, en plus d'avoir obtenu une médaille d'argent des Mondiaux en plein air en 2019 à Doha, deux compétitions remportées par Lasitskene.

Mondiaux Chaîne TV, dates, horaires : Comment regarder les Mondiaux d'Eugene en direct ? IL Y A 15 HEURES