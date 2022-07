Que retiendra-t-on dans une grosse semaine, au moment de faire le bilan de ces Mondiaux 2022 ? Il sera question des rois et reines du sprint, sans doute. Des autres têtes d’affiche, américaines, africaines ou européennes, évidemment. Il y a fort à craindre, en revanche, que le concours du marteau masculin passe au second plan, voire - pire encore ! - à l’as. Ce serait regrettable. Car l’explication entre gros bras à laquelle nous avons eu droit, ce samedi soir, mérite de rester dans les mémoires. Et on ne dit pas uniquement cela parce que Quentin Bigot y a pris part.

Ad

Vice-champion du monde en 2019, cinquième des Jeux Olympiques en 2021, le Français faisait logiquement partie des prétendants au podium. Il a terminé quatrième d’une finale très dense, au cours de laquelle cinq lanceurs ont expédié leur sphère d’acier au-delà des 80 mètres. Avec un meilleur jet à 80,24 m, le protégé de Pierre-Jean Vazel a répondu présent et aurait pu, dans d’autres circonstances, grimper sur la boîte (à Doha, il avait été médaillé d’argent avec un lancer à 78,19 m). Pas cette fois.

Mondiaux Bigot échoue au pied du podium IL Y A 2 HEURES

Le niveau était complètement fou

Le Mosellan a fini derrière l’intouchable Pawel Fajdek, désormais quintuple champion du monde en titre (81,98 m), Wojciech Nowicki (81,03 m) et Eivind Henriksen (80,87 m). "Il aurait fallu que je batte mon record (80,55 m) pour aller chercher la 3e place, a soufflé le lanceur bleu au micro de France Télévisions après le concours. C’est quelque chose de faire 80 mètres dans un grand championnat, en plus le niveau était complètement fou. Je suis assez fier de ça."

Quentin Bigot a fini 4e de la finale du marteau, samedi 16 juillet 2022 à Eugene. Crédit: Getty Images

"Je suis déçu parce que je ne ramène pas de médaille, a néanmoins concédé Bigot. Mais en même temps, je suis à ma place, à mon meilleur niveau, je fais une super série." Si l’on calcule la moyenne de ses six tentatives, le natif de Hayange a lancé à 79,63 m, preuve de sa remarquable régularité. Qui n’a, hélas, pas été récompensée. "J’ai essayé de prendre des risques sur les derniers essais, a-t-il avoué. Il fallait que je sorte de ma zone de confort, mais je n’ai pas réussi à aller au-delà."

Pas de quoi, toutefois, provoquer l’abattement de celui qui représentait l’une des plus sérieuses chances de médailles françaises à Eugene. "C’est le meilleur concours de toute ma vie", a-t-il affirmé, avant de se projeter vers la suite : "L’objectif, maintenant, c’est de monter cette régularité. Si demain, je sais lancer 81 ou 82 mètres dans l’année, je suis prêt à mettre ma main à couper que je pourrai le ressortir le jour J, en grand championnat." On ne demande que ça.

Mondiaux Warholm facile, Hassan cale, les hurdleurs français et Finot font le boulot IL Y A 3 HEURES