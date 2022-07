10 000 m H : Cheptegei double la mise, Gressier 11e

Tenant du titre et, accessoirement, détenteur du record du monde sur la distance, Joshua Cheptegei a tenu son rang. Ce dimanche, l'Ougandais est devenu champion du monde du 10 000 m pour la deuxième fois de sa carrière, trois ans après s'être déjà imposé à Doha. Son chrono dans l'Oregon : 27'27''43.

Le vice-champion olympique de Tokyo a ainsi pris sa revanche sur l'Éthiopien Selemon Barega, seulement cinquième ce dimanche. Il aura l'occasion de réussir le doublé avec le 5 000 m (séries jeudi, finale dimanche prochain), distance sur laquelle il avait, cette fois, été sacré au Japon l'été dernier. Le jeune Kényan Mburu (22 ans) a créé la surprise en prenant l'argent pour valider un premier podium international devant Kiplimo (21 ans), médaillé de bronze olympique sur les 25 tours de piste.

Ces derniers ont été courus à une allure relativement "lente", laissant un important groupe de coureurs jouer la victoire dans un dernier tour de folie. Dans le stade de la légende de la course US Steve Prefontaine, où se masse un public de spécialistes du fond, la foule a grondé jusqu'au bout pour pousser l'Américain Grant Fisher, finalement 4e. Jimmy Gressier (25 ans), 13e des derniers JO sur 5 000 m, a lâché prise lorsque la course s'est emballée, terminant à 17 secondes du vainqueur (27'44''55). Il visera le titre européen au mois d'août à Munich.

400 m H et F : promenade de santé pour Van Niekerk, Miller-Uibo et les autres cadors

Les spécialistes du tour de piste étaient de sortie, ce dimanche en début de session à Eugene, à l'occasion des séries du 400 m. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a guère eu de (mauvaise) surprise pour les grands noms de la discipline. Particulièrement discret depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, Wayde Van Niekerk a ainsi envoyé des signaux rassurants en remportant aisément sa course, en 45''18.

Kirani James (45''29) ou Michael Norman (45''37), alors que le meilleur temps des séries a été réalisé par le Botswanais Bayapo Ndori, auteur de son record personnel (44''87). À noter qu'aucun Français n'était engagé. Ni aucune Française, d'ailleurs. Du côté des féminines, Stephenie Ann McPherson a été la plus rapide (50''15). Shaunae Miller-Uibo, elle, a géré son effort (51''10). La championne olympique en titre devrait poursuivre sa montée en puissance à l'occasion des demies.

Wayde van Niekerk au cours des séries du 400 m hommes, dimanche 17 juillet 2022. / Eugene 2022 Crédit: Getty Images

Lancer du marteau F : Wlodarczyk absente, Andersen en profite

En l'absence de la triple championne olympique en titre Anita Wlodarczyk, blessée, Brooke Andersen a remporté son premier titre majeur au lancer du marteau. L'Américaine (26 ans) s'est très nettement imposée avec un jet à 78,96 m, devant la Canadienne Camryn Rogers (75,52 m) et une autre Américaine, Janee Kassanavoid (74,86 m). La lanceuse californienne a pris les commandes du concours au quatrième essai et a expédié ses trois derniers jets au-delà des 77 m.

Elle apporte aux États-Unis leur troisième médaille d'or de ces Mondiaux, les premiers de l'histoire disputés sur le sol américain, après Fred Kerley sur 100 m et Chase Ealey au lancer du poids. La Polonaise Wlodarczyk, triple championne olympique en titre et quadruple championne du monde (2009, 2013, 2015 et 2017), a renoncé au voyage dans le nord-ouest US en raison d'une contusion musculaire à une cuisse subie mi-juin en poursuivant un homme qui venait de tenter de lui voler sa voiture.

Brooke Andersen a remporté l'or au concours du marteau, dimanche 17 juillet 2022. / Eugene 2022 Crédit: Getty Images

