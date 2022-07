Tout le monde l'attend. Avant même, pour beaucoup, de l'avoir vu. Lui, c'est Sasha Zhoya. Et il est programmé pour les Jeux Olympiques de Paris, dans deux ans. Drôle d'attente, sacrée pression, à l'heure de découvrir le grand monde à l'occasion des Mondiaux d'Eugene. Et, à quelques heures de son entrée en lice sur le 110 mètres haies, le moins que l'on puisse dire est que le jeune homme (20 ans depuis le 25 juin) n'est pas impressionné. Bien au contraire.

A vingt-quatre mois des Jeux, Zhoya est monté dans l'Oregon pour apprendre. Mais vu qu'il retient bien et rapidement ses leçons, on en attend déjà beaucoup alors que son passage aux haies hautes (1,06m chez les seniors contre 99cm chez les juniors) est frais. Frais, mais concluant. A Caen le jour de son anniversaire (25 juin), c'est lui qui a décroché la timbale et le titre de champion de France en 13''17 (-0,5 m/s). "Aux Championnats de France, j'ai plus été content du chrono que de la place. Il manquait des grands noms, Wilhem Belocian et Pascal Martinot-Lagarde (ndlr : les deux hurdlers étaient blessés), j'aurais bien aimé batailler avec eux. C'est un titre à 50% on va dire", a-t-il confié à l'AFP.

Il n'empêche que le coup d'essai est un coup de maître pour celui a choisi la nationalité française début 2020 alors que l'Australie lui tendait également les bras. D'autant plus appréciable que son début de saison n'avait pas été au niveau escompté. Des crampes à Grosseto fin mai, le jour de sa première avec les grands, une fissure au ménisque en juin et, toujours des pépins ici et là depuis (genou, tendon d'achille)… "Il n'y a pas eu de déclic dans ma tête à Caen, c'était dans mon corps. J'ai eu besoin de gérer des douleurs. 13"27 en série et 13"17 en finale, ce sont des chronos que j'aurais dû faire dès le début de la saison. Avant, c'est seulement le corps qui m'a freiné. Ça a été frustrant, car j'aime pouvoir donner mon maximum. La patience n'est pas mon point fort, mais cette année il fallait l'être, ça fait partie de la performance. J'apprends."

Moins de 13 secondes, ça va être chaud

Zhoya, recordman du monde du 110 chez les juniors, n'a pas vraiment perdu de temps. Son 13''17 des "France" lui vaut de détenir la 9e performance mondiale de l'année, loin derrière Devon Allen (12''84) - seul homme sous les 13" en 2022, mais à égalité avec Omar McLeod, champion olympique à Rio et du monde à Londres l'année suivante. Largement perfectible sur l'obstacle haut, Zhoya est un finaliste potentiel à Eugene. Le protégé de Ladji Doucouré le sait. Le veut. Et même un peu plus que ça : "Là-bas j'aurai des adversaires rapides, c'est bien ça m'oblige à aller aussi vite qu'eux. Ils vont se dire 'c'est le petit'. C'est vrai je suis espoir première année, je n'ai pas trop de pression. Par contre, eux ils ont la pression, si je rentre en finale avec eux. Ils ne doivent pas se faire 'taper' par un espoir."

Se faire taper signifie faire de la place sur la boîte à celui qui pratiquait la perche également il y a encore peu. Est-ce possible ? La réponse est oui. Par la nature du 110 haies, épreuve aléatoire au possible. Par l'ambition du jeune homme, aussi. "Bien sûr que je veux monter sur le podium. La finale, ce sera ma zone de confort, là où tout peut se passer. Pour être champion du monde, il faudra courir en moins de 13 secondes je pense, ça va être chaud." Zhoya rêve de mettre un petit coup de clim' à Eugene.

