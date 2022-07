Il est la pépite du demi-tour de piste. Erriyon Knighton, déjà meilleur perfomeur mondial de l'année à seulement 18 ans (en 19"49) a maîtrisé sa série sans forcer (20"01), mardi aux championnats du monde d'Eugene, certes avec un vent très favorable (2m01/sec) mais que la démonstration a été impressionnante.

Malgré le plus mauvais départ de sa série, l'Américain fait son effort dans le virage pour ressortir en tête. Un coup d'oeil à sa droite aux 150m et le jeune prodige peut décélérer tranquillement pour couper la ligne en première position. "Je ne peux pas demander mieux. Je me sens bien, j'ai juste exécuté mon plan, je vais en demi-finale et continuer. Je ne sais pas si je suis outsider ou favori mais je souhaite que les USA gagnent", a réagi l'Américain.

Ad

Kerley et Lyles au-dessus

Mondiaux Gebreslase championne du monde du marathon IL Y A 9 HEURES

Lui non plus n'a pas semblé forcer le moins du monde. Le champion du monde du 100m Fred Kerley est apparu avec une telle décontraction qu'il ne semblait même pas réellement courir lors des 80 premiers mètres. C'est seulement dans la deuxième partie de course que l'Américain fournit un léger effort pour remporter sa série de main de maître en 20"17.

Pour son anniversaire, le jour de ses 25 ans, le champion du monde 2019 de la distance Noah Lyles a une nouvelle fois fait montre de son talent et de son arrogance sur la piste. Après avoir lutté dans la première partie de course, l'Américazin s'est permis de chambrer ses adversaires à quelques mètres de la ligne d'arrivée. "Je dis qu'être un showman ce sont les 20% en plus que les fans peuvent voir. C'est plaisant à la fois pour eux et pour moi." Pas sûr que ses concurrents l'entende de cette même manière.

Fall éliminé dès les séries

Seul Français engagé, Mouhamadou Fall n'a pu faire mieux qu'une 5e place de sa série. Malgré un bon premier 50m, sa fin de course est un calvaire (20"3) qui le fait terminer loin derrière Alexander Ogondo (20"01, NR) et le vice-chamlpion olympique de Tokyo Kenneth Bednarek (20"35).

"Je pars bien et d'un coup aux 80m je sens que je n'ai plus de jambes. Pourtant c'est la forme de course que j'ai l'habitude faire. J'ai peiné trop tôt dans la course. Je perds la technique, la fluidité, je ne sais pas ce qui se passe. Je dois revoir ça à froid mais là je suis déçu"

Pour rappel, le sprinteur a écopé d’un troisième avertissement pour manquement aux règles antidopage. Il doit désormais défendre son cas devant l’AFLD. En attendant, il a été retiré de la composition du relais 4 x 100m français mais a bien participé aux séries du 200m.

Mondiaux Le millième de trop avant une nouvelle vie de foot US : la fin frustrante du hurdleur Allen IL Y A 18 HEURES