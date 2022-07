Kevin Mayer ne sait pas encore s'il est une légende, mais il en prend la bonne direction. En devenant champion du monde de décathlon pour la deuxième fois, à Eugene, le Français a rejoint la short-list des doubles champions du monde en solo aux côtés de Marie-José Pérec (400m, 1991 et 1995) et Eunice Barber (heptathlon 1999 et saut en longueur 2003). Le Tricolore s'est félicité de cette médaille d'or après ses épreuves, et ce d'autant plus qu'il a vécu une préparation tronquée.

Ses tendons d'Achille l'ont longtemps tracassé et même fait renoncer aux Mondiaux en salle, à Belgrade début mars dernier. Depuis trois ans, Mayer vit en symbiose avec les problèmes physiques. Il avait d'ailleurs le pied droit complètement momifié lors de ces Mondiaux d'Eugene.

"Ca a été une année vraiment très compliquée. Après les Jeux (de Tokyo), j'ai vite réglé mon (problème de) dos, et je me suis dit : 'Je peux repartir'. A partir de là, mes deux tendons d'Achille ne m'ont pas lâché pendant sept mois. Je les sens toujours mais j'ai su les gérer, j'ai su trouver les réponses", a-t-il détaillé.

Puis, le Français s'est lâché après ces deux jours d'épreuves intenses. Deux jours avec des bas, des hauts, des frayeurs, des moments d'ivresse. Comme toujours en décathlon : "Franchement c'était inespéré. Quand on est autant au pied du mur, qu'en deux mois on fait tout ce qu'il faut, que malgré ça on n'est pas confiant, et que pendant la compétition on y arrive... La pente ascendante d'émotions que je viens de me prendre dans la tête..."

Kevin Mayer hurle sa satisfaction, lors du saut en hauteur - Décathlon des Mondiaux, à Eugene (23/07/2022) Crédit: Getty Images

J'aimerais être une légende un jour

Le scénario de ces Mondiaux n'a pas été simple pour Mayer. A mi-parcours, plombé par son mauvais lancer de poids, avec un meilleur jet à 14,98m, très loin de son record (17,08m), le Français pointait provisoirement à la sixième place. Il a construit sa "remontada" grâce au saut à la perche, où il a frisé la correctionnelle à 5,00m comme à Londres, et surtout au lancer de javelot.

L'abandon du champion olympique en titre, le Canadien Damian Warner, touché à la cuisse gauche en plein 400m en fin de première journée, a aussi été une circonstance favorable mais ne doit pas remettre en question la valeur de la médaille de Mayer. Il disputait à Eugene son premier décathlon depuis les JO de Tokyo en août 2021.

Kevin Mayer Crédit: Getty Images

"A chaque épreuve, c'était une énorme pression tout simplement parce que je n'ai que deux mois de préparation. Mais à chaque fois que je m'élançais, la confiance revenait, je faisais ce que je savais faire. C'est une énorme fierté de réussir dans ces conditions-là." Une énorme fierté à la hauteur des galères rencontrées par Mayer ces dernières années : le zéro à la longueur aux Championnats d'Europe 2018 à Berlin, les Jeux de Tokyo traversés dos bloqué l'été dernier mais avec une médaille d'argent au bout, ou encore son abandon aux Mondiaux 2019 à Doha, terrassé par la douleur.

Mayer a envie d'avoir sa place dans l'histoire. Dans celle de son sport déjà, mais aussi dans celle du sport français. "J'ai toujours admiré les légendes en France, les Teddy Riner, Zinedine Zidane, Martin Fourcade... Je ne me mets pas du tout sur un pied d'égalité avec eux, mais j'aimerais être une légende un jour, et ça passe par là !" Le cap est assurément le bon. Mais, surtout, le voyage n'est pas encore terminé.

