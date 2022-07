Lancer du marteau : Bigot facilement en finale

Vice-champion du monde en 2019 à Doha, Quentin Bigot (29 ans) a lancé à 75,62 m, puis 77,95 m à son deuxième essai, lui permettant de dépasser la distance de qualification automatique (77,50 m) pour la finale prévue samedi à 21h (heure française).

Ad

Mondiaux "Ils ne doivent pas se faire taper par un espoir" : Zhoya, zéro pression IL Y A UNE HEURE

"Techniquement, je n'ai pas trouvé que j'ai très, très bien lancé aujourd'hui (vendredi), mais ça confirme mon niveau de forme : je fais un jet plutôt facile à 78 m, en étant un peu rétracté", apprécie le Lorrain, qui n'avait lancé qu'à 75,62 m au premier essai.

Cinquième aux Jeux Olympiques l'été dernier à Tokyo, Bigot est une des plus sérieuses chances de médaille française à Eugene. D'autant qu'il a porté son record personnel au-delà de la frontière significative des 80 m en 2022. "Ce que je sais, c'est que je suis en forme. On est six pour trois places" (sur le podium), estime-t-il, en incluant le duo polonais Fajdek-Nowicki, le Hongrois Bence Halasz, le Norvégien Eivind Henriksen et l'Américain Rudy Vinkler.

L'autre lanceur français engagé, Yann Chaussinand, qui a plafonné à 73,95 m, n'a lui pas franchi le cut.

Saut en hauteur : Tamberi en finale sur le gong

Frayeur dès les qualifications pour Gianmarco Tamberi, qui a partagé l'or olympique avec le Qatari Mutaz Essa Barshim l'été dernier à Tokyo : sous un soleil de plomb, le sauteur italien n'a sauvé sa place en finale qu'en passant au dernier essai les barres à 2,25 m et 2,28 m.

En méforme depuis son sacre olympique, le Transalpin s'était séparé de son père, qui officiait également comme entraîneur à ses côtés, à quelques jours du début de ces Mondiaux. Mutaz Essa Barshim a lui aussi assuré sa présence en finale.

La superbe image : inséparables sur la hauteur, Tamberi et Barshim décident de partager l'or

20Km marche : García León remporte le 1er titre des Mondiaux

Kimberly García León entre dans l'histoire de l'athlétisme péruvien. L'athlète de 28 ans a remporté la toute première médaille d'or de l'histoire du Pérou aux Mondiaux en remportant le 20km marche dames. La native d'Huancayo a bouclé la course en 1'26"58, soit le deuxième temps de la saison, et remporté le premier titre des ces Mondiaux 2022 d'athlétisme. Elle a aussi battu son record personnel et le record national.

Derrière elle : la Polonaise Katarzyna Zdziebło a pris la médaille d'argent et la Chinoise Qieyang Shenjie a complété le podium.

4x400m : Les Etats-Unis déroulent en série, avant la der' de Felix

Le moment fort de la première journée interviendra pour sa conclusion : Allyson Felix, 18 médailles mondiales à son palmarès majuscule, dont treize en or, un record, va courir dans le mythique Hayward Field son dernier tour de piste, à 36 ans, avec le relais 4x400 m mixte américain.

Ses coéquipiers ont fait le boulot lors des séries. Ils ont réalisé le meilleur temps des séries (3'11"75) devant le relais néerlandais dans la matinée. La finale est programmée ce samedi à 4h55 heure de Paris, en soirée à Eugene.

Mondiaux "Je n'ai pas de limites à avoir" : Bigot espère passer en force IL Y A 8 HEURES