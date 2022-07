Il est l’un des grands favoris, si ce n’est l’immense favori, du 100 mètres cette année sur ses terres. Et Fred Kerley a donné le change dès les séries, avec un temps en 9’’79 et une impression de sérénité qui laisse vraiment penser qu’il pourra s’approcher du record d’Usain Bolt lors de la finale, dans la nuit de samedi à dimanche (4h50). Car jamais un sprinteur n'avait bouclé ses séries aussi rapidement.

A 3 centièmes de sa meilleure performance de l'année

Le Texan de naissance, déjà auteur de la meilleure performance de l’année en 9’’76, une marque qui devrait tomber rapidement, confirme en tout cas qu’il faudra compter sur lui dans l’Oregon. La médaille d’or, elle, ne semble pas pouvoir échapper au contingent américain. Les trois autres locaux engagés ont chacun remporté leur série du 100 mètres.

Marvin Bracy avait ouvert le bal avec un score de 10’’05, avant la fusée Kerley. Puis, Trayvon Bromell (9’’89) et le champion du monde en titre Christian Coleman (10’’08)- privé des JO de Tokyo l'an passé -ont confirmé l’impression que, pour la troisième fois d’affilée, le titre mondial devrait revenir à un Américain.

Pour le reste, le Kenyan Ferdinand Omanyala, visa américain accordé in extremis et qui n'a atterri à Eugene qu'à peine plus de trois heures avant de courir, s'est malgré tout qualifié pour les demi-finales en se classant troisième de sa série en 10"10. Loin de son meilleur chrono de la saison (9"85).

Marcell Jacobs aux championnats du monde à Eugene - Juillet 2022 Crédit: Getty Images

Très attendu à l'occasion de son premier 100 mètres sur la scène internationale en 2022, après avoir été perturbé par une élongation à une cuisse, le champion olympique en titre Marcell Jacobs a lui couru en 10"04. Son meilleur temps chrono de la saison.

