Image rare. Convoquée seule pour une nouvelle série du 100 m haies samedi après-midi, la Belge Anne Zagré a connu une impressionnante chute en fin de course, l'empêchant de rejoindre les demi-finales des Mondiaux à Eugene.

"Je vais me rappeler de mes Championnats du monde...", a lancé la hurdleuse de 32 ans. Samedi matin, elle avait été gênée par la chute de l'Américaine Nia Ali en séries du 100 m haies. Après une réclamation, l'opportunité lui a été offerte de courir seule une nouvelle série dans l'après-midi.

Je me suis dit : "Peut-être qu'en roulant, ça va passer, on ne sait jamais"

Son objectif : courir en 13"12 ou moins pour décrocher une place en demi-finale. Mais la Belge a fini sa course en roulé-boulé après une chute spectaculaire, franchissant tout de même la ligne dans le chrono anecdotique de 14"09.

"Je sais que je suis bien, je me précipite pour aller vite à la ligne et j'oublie d'exécuter correctement la dernière haie. Ce sont seulement des petites égratignures, j'ai un peu mal à la main mais rien de grave. J'ai essayé de me replacer après la chute, je me suis dit : 'Peut-être qu'en roulant, ça va passer, on ne sait jamais'. J'ai tenu à passer la ligne", a-t-elle expliqué. "Je pense que j'allais plus vite que 13"12", a-t-elle déploré.

