Armand Duplantis, un dernier titre à conquérir

Quand s’arrêtera-t-il ? Duplantis a fait tomber tous les records, en salle et à l’extérieur, et ne semble pas avoir envie de s’arrêter là. Le Suédois de 23 ans sera évidemment l’un des sportifs à suivre lors de ces Mondiaux. C’est également le temps fort de sa saison. Titré en salle en mars dernier, le perchiste n’a jamais encore remporté ce titre à l’extérieur - il avait terminé 2e à Doha en 2019. L’occasion d’ajouter une énième ligne à un palmarès déjà bien garni.

Dernier tour de piste pour Allyson Felix

C’est une légende qui va faire ses adieux à l’athlétisme. Allyson Félix, 36 ans, et athlète féminine la plus titrée de l’Histoire, va disputer ses derniers mondiaux chez elle, aux Etats-Unis d'Amérique. Septuple championne olympique, spécialiste des 200 et 400m, Allyson Felix a été sélectionnée pour le relai mixte 4x400m, épreuve qui se courra dès ce vendredi.

Quel état de forme pour Marcell Jacobs ?

L’incertitude règne autour de l’état de forme du champion olympique du 100m Marcell Jacobs. L’Italien a connu une saison compliquée, marquée par des blessures, et n’a pu courir que deux 100m cette saison, face à une faible opposition. "Le problème physique est résolu, il ne ressent plus aucune douleur", a rassuré son coach Paolo Camossi dans un entretien au Corriere della Sera paru il y a quelques jours. Réponse dans la nuit de vendredi à samedi.

Omanyala peut courir

Il a bien failli ne pas pouvoir s’envoler pour les Etats-Unis. Ferdinand Omanyala, détenteur du record d'Afrique du 100m, a finalement obtenu son visa à la toute dernière minute. De quoi offrir un beau spectacle sur l’épreuve reine de la discipline puisqu’Omanyala fait office de sérieux prétendant au titre.

Caster Semenya, le retour

C’est une première depuis 2017. Caster Semenya, symbole des athlètes “hyperandrogènes”, devrait être alignée sur le 5000m. Elle n’avait plus participé à des Mondiaux depuis ceux de Londres, en 2017, où elle avait été sacrée sur 800m. Toujours engagée dans un bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme, elle a profité du forfait de plusieurs athlètes mieux classées qu’elle.

Le duel Shelly-Ann Fraser-Pryce / Elaine Thompson-Herah

C’est l’opposition à suivre sur le 100m féminin. La tenante du titre, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, avait été battue à Tokyo sur l’épreuve reine par sa compatriote Elaine Thompson-Herah et voudra prendre sa revanche aux Mondiaux. Le duel sera d’autant plus intense que Thompson-Herah cherche à battre le record de Florence Griffith-Joyner depuis plus d’un an. La finale aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

Rojas uniquement sur le triple saut

Yulimar Rojas aurait dû concourir sur le triple saut et le saut en longueur. La médaillée d’or à Tokyo en triple saut - et détentrice du record du monde sur l’épreuve - ne pourra pas tenter le doublé en raison d’un problème de chaussures. Les pointes qu’elle portait lors des minimas pour la longueur n’étaient pas homologués, la Vénézuélienne ne pourra donc pas participer au saut en longueur. Elle sera évidemment à suivre sur le triple saut où elle tentera de décrocher un sixième titre mondial, et pourquoi pas un nouveau record du monde.

Et chez les Français ?

Les Français ne seront que 28 à Eugene, c’est un choix de la Fédération d’envoyer une délégation resserrée. Kevin Mayer, vice-champion olympique à Tokyo, est l’une des principales chances de médaille française sur le décathlon, tout comme le lanceur de marteau Quentin Bigot. A suivre de près également, le prodige Sasha Zhoya sur le 110m haies, qui a vécu un début de saison compliqué. Il s’est retrouvé et rassuré en juin dernier lors des championnats de France de Caen.

