McLaughlin toujours plus dans l'histoire

L'Américaine Sydney McLaughlin, championne olympique en titre, a été sacrée championne du monde du 400m haies en pulvérisant le record du monde déjà en sa possession, en 50"68, à Eugene (Oregon) samedi.

A 22 ans, c'est la quatrième fois que McLaughlin améliore le record du monde du 400m haies en à peine plus d'un an. Elle y a retranché plus de sept dixièmes au bout de cette finale mondiale. La sprinteuse américaine s'est imposée devant la Néerlandaise Femke Bol (52.27) et une autre Américaine, Dalilah Muhammad (53.13).

Norman a eu le mental

L'Américain Michael Norman a remporté le 400m des championnats du monde d'athlétisme , sa première médaille internationale en individuel.

En 44"29, Norman (24 ans) a devancé le Grenadien Kirani James (44.48) et le Britannique Matthew Hudson-Smith (44.66), le Sud-Africain Wayde Van Niekerk terminant 5e (44.97).

Les Etats-Unis font le show en séries du 4x100m

C'est allé très vite samedi sur le tartan des Mondiaux d'Eugene lors des séries du 4x100m féminin. Après que la Grande-Bretagne a remporté sa série avec le meilleur chrono mondial de la saison (41"99), devant l'équipe B de la Jamaïque (42"37, SB), ultra-favorite en finale, les Etats-Unis ont mis une claque au chronomètre en s'imposant dans la seconde série en 41"56.

Melissa Jefferson, Aleia Hobbs, Jenna Prandini et Twanisha Terry ont envoyé un message aux Jamaïcaines qui n'ont aligné ni la championne du monde du 100m Shelly-Ann Fraser-Pryce, ni la championne du monde du 200m Shericka Jackson, ni la double championne olympique du 100m Elaine Thompson-Herah.

A l'instar de leur homologues féminines, les Américains se sont baladés en séries du 4x100m en alignant une grosse composition (Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall et Marvin Bracy) pour s'offrir la meilleure performance mondiale de l'année (37"87). Le deuxième temps des séries a, lui, été réalisé par le relais français, qui a remporté l'autre série de main de maître. La Grande-Bretagne et le Canada arrivent juste derrière pour une finale dans laquelle il sera compliquée d'aller chercher les locaux.

Miller-Uibo pour une première

La double championne olympique bahaméenne Shaunae Miller-Uibo a décroché son premier titre de championne du monde en remportant le 400 m vendredi à Eugene (Oregon).

En 49 sec 11, meilleur chrono mondial de l'année, Miller-Uibo (28 ans) a devancé la Dominicaine Marileidy Paulino (49.60) et la sprinteuse des Barbades Sada Williams (49.75).

Barber conserve sa couronne

L'Australienne Kelsey-Lee Barber a conservé l'or mondial du lancer du javelot en devançant l'Américaine Kara Winger et la Japonaise Haruka Kitaguchi.

Barber, 30 ans et médaillée de bronze olympique il y a un an à Tokyo, s'est imposée avec un meilleur jet à 66,91 m. Winger a elle expédié son javelot à 64,05 m et Kitaguchi à 63,27 m.

La championne olympique en titre, la Chinoise Liu Shiying, termine au pied du podium mondial (63,25). Arrivée à Eugene avec la meilleure performance mondiale de la saison (65,73 m), l'Américain Maggie Malone n'avait pas franchi le cut des qualifications.

(Avec AFP)

