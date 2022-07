Une performance qui le place dans la course au podium. Avec le troisième temps des demi-finales, Wilfried Happio s'est brillamment qualifié pour la finale des championnats du monde d'athlétisme sur 400m haies en battant son record personnel en 48"14, lundi, à Eugene (Oregon).

Le Français a seulement été devancé dans sa course par le champion olympique et recordman du monde norvégien Karsten Warholm (48"00) apparemment remis de sa blessure contractée début juin.

Happio avait déjà battu son record personnel fin juin aux championnats de France (48"57), un record désormais amélioré de plus d'une seconde en 2022. La course disputée à Caen avait été marquée par son agression, il avait été frappé au visage, à quelques minutes du départ.

"Je me suis un peu économisé hier (enséries, NDLR) pour avoir plus de jus en demie. J’ai assuré la 2e place, a affirmé le Français. On a deux jours pour récupérer pour la finale. On ne sait jamais c'est un championnat où tout le monde a ses chances. Que le meilleur gagne. Mon but était de faire premier, même devant Warholm mais il faut rester modeste et un jour ça passera."

Il retrouvera mardi en finale tous les favoris de la discipline avec Warholm, mais aussi l'Américain Rai Benjamin (48"44) et le Brésilien Alison dos Santos (47"85), tous deux auteurs de courses tout en contrôle. Cela promet des étincelles en finale.

Chevrier et Chapelle hors du top 10

Après des quialifications plutôt réussies, les Françaises Margot Chevrier, championne de France en titre, et Ninon Chapelle, triple championne de France, n'ont pas réussi à intégrer le top 10 du concours de saut à la perche. Alors qu'elle avait fait l'impasse à 4m30, Margot Chevrier a buté sur une barre à 4m45 sans jamais réussir à réellement engager son saut, dans des conditions venteuses.

De son côté, Ninon Chapelle a pris la 11e place en passant cette même barre de 4m45 à son deuxième essai. En revanche, l'obstacle à 4m60 était trop haut pour la perchiste tricolore de 27 ans qui n'avait pas pu participer aux Jeux olympiques de Tokyo, car elle n'avait pas été retenue après avoir donné naisssance à un enfant.

