Le relais 4x100m des Bleus dans la course au podium

Avec un relais composé de Méba Mickaël Zeze, Pablo Mateo, Ryan Zeze et Jimmy Vicaut, les Tricolores se sont qualifiés samedi pour la finale du 4x100m des championnats du monde d'Eugene. Les Français ont marqué les esprits en remportant leur série devant le Canada d'Andre De Grasse avec le deuxième temps des qualfications (38"09), et leur meilleur chrono de la saison.

"C'est une bonne nouvelle ce chrono. Demain, c'est une finale. Je n'aime pas vendre la peau de m'ours avant de l'avoir tué", a réagi le dernier relayeur Jimmy Vicaut. Le meilleur temps a, lui, été réalisé par les grands favoris américains en 37"87, meilleur chrono mondial de la saison signé Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall et Marvin Bracy.

Lamote coince

L'image est surprenante tant Rénelle Lamote avait dominé sa série. En demi-finale, la Française a coincé physiquement et n'a pas été en capacité de répondre à l'attaque de ses adversaires dans le dernier 200m de son 800m. Lamote manque une nouvelle fois le rendez-vous d'un grand championnat. en terminant à la 6e place de sa demie.

"J'étais tres bien entrainée mais aujourd'hui les jambes n'ont pas répondu alors qu'il y avait quelque chose à faire. J'avais des bâtons à la place des cuisses. J'ai fait le choix de changer de chaussures avant les Mondiaux en mettant du carbone, mais ça me fait réfléchir pour la suite de la saison. Je me concentre sur les championnats d'Europe maintenant car là c'était nul", a analysé Rénelle Lamote après son élimination.

Un sur deux pour les Lavillenie, ça passe pour Collet

Après s'est fait une frayeur en passant une barre à 5m65 au troisième et dernier essai, Renaud Lavillenie s'est finalement qualifié pour la finale du concours de saut à la perche en franchissant une barre à 5m75, à son deuxième essai. Le recordman du monde Armand Duplantis a une nouvelle fois impressionné par son aisance sur des barres bien trop basses pour son niveau actuel.

"Il y avait un gros niveau aujourd'hui. Il y a des sauts de merde, où à un moment donné il faut accepter de débrancher et ne pas penser à la technique. C'est mon retour avec des grosses perches depuis un an. Il a fallu s'arracher. Ca fait quand même plaisir. Je préfère galérer aujourd'hui et être bien dimanche", a prévenu le Français.

Après trois échecs à 5m75, le champion de France Thibaut Collet n'a, lui, pas réussi à se qualifier en finale pour ses premiers championnats du monde.

Auteur d'un saut à la perche à 5m85 cette saison, Valentin Lavillenie a déçu en ne passant pas une barre à 5m50, dès les qualifications. "Ce n'est pas une question de hauteur, même à 5m j'aurais fait la même chose mais il faut que je me réveille vite de ce cauchemar", a livré le Français, qui s'était blessé au tibia lors des championnats de France en juin, après son concours.

