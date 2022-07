"encore les moyens d'aller chercher un podium" à la perche aux Championnats du monde d'athlétisme à Eugene (Oregon), a-t-il déclaré jeudi, à deux jours de son entrée en lice. Lors des championnats de France, Un vétéran en reconquête. Renaud Lavillenie, bientôt 36 ans, pense avoir" à la perche aux Championnats du monde d'athlétisme à Eugene (Oregon), a-t-il déclaré jeudi, à deux jours de son entrée en lice. Lors des championnats de France, il avait été battu par Thibaut Collet.

"L'objectif, c'est avant tout de refaire une finale, et après, jouer le plus gros que je peux. Je pense que j'ai encore les moyens d'aller chercher un podium, même si je n'ai plus la marge que j'avais. Mais toute l'expérience que j'ai peut clairement jouer en ma faveur: je n'ai pas peur de 'matcher' pour un podium, de prendre des risques, de faire des impasses...", explique le Français, champion olympique 2012 et quintuple médaillé mondial en plein air, mais jamais en or.

Beaucoup ne m'attendent pas

"J'arrive dans un contexte où je n'ai clairement pas fait la performance qui correspond à mon niveau du moment", poursuit le Clermontois, qui plafonne à 5.83 m cette saison. "C'est à la fois un désavantage, parce que je n'ai pas les repères d'un saut à 5.90 m validé, et un avantage, parce que beaucoup ne m'attendent pas."

6.05m à Eugene en 2015

"Au vu de ce que j'ai fait à l'entraînement, je suis sur des repères pour pouvoir faire 5.90 m, 5.95 m en finale, mais avec cette incertitude de ne pas l'avoir fait avant", reprend Lavillenie."Je me dis que même si les mecs sont à leur niveau, j'ai les moyens de 'matcher' si je suis moi à mon meilleur niveau du moment", résume-t-il.

Renaud Lavillenie lors du "All-Star perche" à Clermont le 19/02/2022 Crédit: Imago

"(Armand) Duplantis est à part, il est au-dessus sauf grosse erreur mais derrière, il y a une grosse densité à 5.80 m, et quatre ont fait 5,90 m cette année", analyse le perchiste, qui participe pour la septième fois aux Mondiaux. "Je ne suis pas là en touriste en me disant que j'y vais pour aller en finale. J'y vais quand même pour aller jouer quelque chose, même si je sais que ça va être dur", insiste-t-il, avant de rappeler que le Hayward Field est le stade où il a "sauté le plus haut en extérieur" (6.05 m en 2015). Il y a un an, Lavillenie s'était classé huitième de la finale olympique.

