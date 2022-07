Tout était réuni pour un début de compétition parfait. A Eugene, l'Américaine Sydney McLaughlin s'avançait, mercredi, avec un record du monde du 400m haies en 51"41, enregistré sur la même piste que celle de ces championnats du monde. En séries, la championne olympique avait beau partir du couloir 8, sa course a été un exemple de maîtrise (53"95). Sourire aux lèvres et rythme cardiaque imperceptible, McLaughlin ne semblait même pas fatiguée en comparaison avec ses adversaires, toutes mains sur les genoux.

Principale concurrente de la recordwoman du monde et championne du monde en titre, Dalilah Muhammad s'est un peu plus employée pour remporter sa course (54"46). La vice-championne olympique n'avait pas eu à passer par les sélections américaines. "C'est super d'avoir ce public, c'est vraiment quelque chose de spécial", a réagi l'Américaine après sa course.

Du côté européen, Femke Bol, troisième des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, s'est également qualifiée aisément pour les demi-finales en dominant sa série dès la deuxième haie (53"90). Auteure du meilleur temps des séries, la Néerlandaise sera l'une des principales adversaires de Sydney McLaughlin, elle qui détient le record d'Europe de la distance (52"03). Le podium des derniers JO est au complet pour une terrible lutte pour le titre.

