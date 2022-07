Le champion du monde 2011 est encore bien dans ses crampons. Jeudi, le Grenadien Kirani James a remporté une demi-finale relevée, lors des championnats du monde d'Eugene, avec un chrono de 44"74. Bayapo Ndori est venu chercher la deuxième place dans un final à quatre au suspens total jusuq'au 20 derniers mètres.

Lui est recordman du monde en salle et quatrième meilleur performeur de tous les temps (43"45), Michale Norman a dû s'employer quelque peu pour s'imposer dans sa demi-finale du 400m (44"30), devant le Britannique Matthew Hudson-Smith, auteur d'un gros retour dans la dernière ligne droite (44"38). "Il faut que je sois plus attentif sur les 200 premiers mètres, je me suis fait un peu surprendre, a décrypté l'AMéricain après sa course. Il y a beaucoup d'athlètes qui peuvent prétendre à la victoire."

Ad

Le recordman du monde en plein air était également de sortie. De retour de blessure après trois ans de galère, Wayde van Niekerk (44"75) a pris un énorme départ avant de résister dans une dernière ligne droite qui a dû lui paraître intereminable. Le Sud-Africain a finalement été devancé par Champion Allison (44"71) mais s'est bien qualifié directement pour la finale du 400m qui aura lieu samedi (4h35).

Mondiaux Miller-Uibo monstrueuse et seule au monde IL Y A UNE HEURE

Mondiaux McLaughlin, Muhammad et Bol faciles : le podium des Jeux en finale IL Y A 2 HEURES