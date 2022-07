Et si le déclic se déroulait enfin sur l’une des pistes les plus emblématiques au monde ? Enorme potentiel décelé en 2015, Rénelle Lamote a connu jusqu’ici une carrière en dents de scie, dans laquelle les grands rendez-vous internationaux n’ont jamais permis à la spécialiste du 800m de concrétiser ses performances en saison par des médailles mondiales. A 28 ans, l’heure de la maturité et Eugene pourrait enfin être le théâtre de la consécration pour Rénelle Lamote qui devrait disputer la finale du 800m dans la nuit du 24 au 25 juillet.

Malgré un statut incontesté de double vice-championne d’Europe, la native de Coulommiers n’a disputé qu’une seule finale en deux participations aux Jeux Olympiques et trois aux championnats du monde. Un fait rare pour une demi-fondeuse au palmarès bien fourni sur la scène européenne.

Ad

Mondiaux Van Niekerk de retour, Kerley out, Jeruto royale... Ce qu'il ne fallait pas rater la nuit dernière IL Y A 3 HEURES

Quatre podiums en Ligue de Diamant cette saison

Même la principale intéressée s’en amuse, sur Instagram, espérant que la “routourne” tourne enfin en sa faveur. Cette saison, Rénelle Lamote s’est offert quatre podiums en Ligue de Diamant, notamment à Rome où elle a réalisé les minima pour les Mondiaux (1'58''48), en prenant la deuxième place derrière la championne olympique Athing Mu.

Il paraît donc évident que, d’un point de vue statistique, Lamote fait partie des favorites à un podium à Eugene. De plus, son record personnel sur la distance date du Meeting de Monaco en juillet dernier. Preuve que la Française est de retour à son meilleur niveau depuis un an.

A la racine de cette nouvelle ascension, on retrouve un changement de coach qui semble avoir fait le plus grand bien à la demi-fondeuse. En 2019, Rénelle Lamote a décidé de changer d’entraîneur après 11 ans de collaboration avec Thierry Choffin à Fontainebleau. Désormais, la championne est coachée par Bruno Gajer à Montpellier.

Je sens que je n’ai jamais été aussi forte que maintenant

“Cela fait deux ans et demi que je m’entraîne avec Bruno. Ce sont des méthodes d’entraînement qui sont très différentes de ce que j’ai connu auparavant, expliquait-elle dans un entretien au site SportàCaen.fr en marge des derniers championnats de France. J’avais besoin de changement et celui-ci s’est avéré être positif, car je sens que je n’ai jamais été aussi forte que maintenant.”

Renelle Lamote - Championnats d'Europe 2018 Crédit: Getty Images

Accompagnée par une psychologue

Mais pour dépasser le blocage des grandes compétitions, il faudra à Rénelle Lamote de la confiance et un déclic. Pour cela, la Française, qui étudie en L2 de Psychologie, a fait appel à une psychologue depuis quelques années. Car pour elle, la santé mentale est primordiale, autant pour performer que dans la vie.

“Je travaille avec une psychologue depuis 6 ans. Le manque de confiance en soi que l’on peut ressentir dans la vie en général se retranscrit sur la piste donc toute l’année je travaille avec ma psychologue sur des questions de ma vie personnelle, expose-t-elle. La construction de ce mental, c’est un peu comme élever un enfant. Je travaille pour optimiser mes performances, mais aussi pour devenir meilleure en tant qu’humain et en tant qu’athlète. Je pense qu’on peut travailler sa tête toute sa vie.” Et ses performances aussi, enfin au moins le temps d’une carrière.

Mondiaux Norman et James en contrôle, van Niekerk de retour IL Y A 4 HEURES