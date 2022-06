Kevin Mayer, Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya, ou encore Mélina Robert-Michon même sans minima, voilà pour les cadres qui mènera ont été sélectionnés en individuel pour les Championnats du monde à Eugene (15-24 juillet), a annoncé la Fédération française d'athlétisme (FFA) mercredi.

Cette sélection a été qualifiée de "resserrée et exigeante" par son directeur de la haute performance, l'ex-décathlonien Romain Barras. Concrètement, une vingtaine de noms était attendue : ceux du trio Kevin Mayer (décathlon), Pascal Martinot-Lagarde (110 m haies) et Quentin Bigot (marteau), au titre de leur place dans le top 5 aux JO de Tokyo l'été dernier, et ceux des athlètes ayant réussi les minima fixés par la FFA. Parmi eux, la promesse du 110 m haies Sasha Zhoya (20 ans), le perchiste trentenaire Renaud Lavillenie, les trois coureurs de 800 m Pierre-Ambroise Bosse, Benjamin Robert et Gabriel Tual, la championne du monde en salle du 60 m haies Cyréna Samba-Mayela et la demi-fondeuse Rénelle Lamotte.

Neuf autres athlètes qui n'ont pas réalisé les minima doivent eux leur sélection à leur "réel potentiel de figurer dans le top 16 de leur épreuve" à Eugene, estimé par le comité de sélection de la FFA en se basant sur "le top 20 mondial à trois athlètes par pays" et "les forces en présence", notamment l'absence des Russes et Bélarusses, a expliqué Barras.Parmi les heureux élus figurent la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, le sprinteur Mouhamadou Fall sur 200 m, la perchiste Ninon Chapelle ou encore la triplette de triple sauteurs Benjamin Compaoré-Enzo Hodebar-Melvin Raffin.

Potentiellement qualifiés, le hurdler Wilhem Belocian et les marathoniens Morhad Amdouni et Nicolas Navarro, blessés, ainsi que la lanceuse de marteau Alexandra Tavernier, en méforme, ont eux renoncé à participer aux premiers Mondiaux américains de l'histoire.

La sélection française en individuel pour les Mondiaux de Eugene

FEMMES (7)

800 m : Rénelle Lamote

100 m haies : Laëticia Bapté, Cyréna Samba-Mayela

3000 m steeple : Alice Finot

Perche : Ninon Chapelle, Margot Chevrier

Disque : Mélina Robert-Michon

HOMMES (21)

200 m : Mouhamadou Fall

800 m : Pierre-Ambroise Bosse, Benjamin Robert, Gabriel Tual

10 000 m : Jimmy Gressier

110 m haies : Just Kwaou-Mathey, Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya

400 m haies : Wilfried Happio

3000 m steeple : Mehdi Belhadj

Perche : Thibaut Collet, Renaud Lavillenie, Valentin Lavillenie

Triple saut : Benjamin Compaoré, Enzo Hodebar, Melvin Raffin

Marteau : Quentin Bigot, Yann Chaussinand

Décathlon : Kevin Mayer

Marathon : Hassan Chahdi

35 km marche : Aurélien Quinion

